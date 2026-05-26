Competencia investiga posibles prácticas anticompetitivas en los mercados energéticos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando posibles prácticas anticompetitivas en los mercados energéticos en España, que consisten en la aplicación de precios excesivos y en la negativa de acceso a infraestructuras energéticas, según ha trasladado este martes en un comunicado el organismo que dirige Cani Fernández, que no da datos ni de la actividad ni de la empresa que está bajo esta investigación.

Según explica, la semana pasada, entre los días 18 y 21 de mayo de 2026, la CNMC realizó una inspección en la sede de una empresa del sector energético en el marco de una información reservada abierta tras la investigación preliminar iniciada de oficio por la Dirección de Competencia. "En caso de confirmarse la existencia de prácticas anticompetitivas en estos mercados, constituirían una infracción del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", añade.

Como recuerda en el comunicado la CNMC, las inspecciones son un paso preliminar en el proceso de investigación de supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidad. "Si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se procederá a la incoación formal de un expediente sancionador", añade.

Las prácticas de abuso de posición de dominio constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.