El Cercle d'Economia alerta de que la autonomía estratégica de Europa "no es una realidad"

Las recientes crisis del covid y de la guerra rusa en Ucrania situaron en el centro del debate político y económico la necesidad de que Europa alcance la autonomía estratégica. Y cuando ya hace más de un lustro de que este concepto está sobre la mesa, el Cercle d'Economia ha advertido ahora de que ese hito sigue estando lejano.

"Este mercado único sigue fragmentado en ámbitos tan decisivos como la energía, las telecomunicaciones, las finanzas o la defensa", apunta el documento que ha hecho público el Cercle este martes en referencia a la Unión Europea. "Completarlo es el gran reto pendiente y debería ser la prioridad número uno de la Unión", añade, para insistir en su importancia: "Sin un mercado único real no habrá campeones europeos, ni soberanía tecnológica, ni capacidad para competir con Estados Unidos y China en igualdad de condiciones".

El mismo documento, presentado esta martes por la presidenta de la entidad, Teresa Garcia-Milà, y su director general Miquel Nadal, admite las dificultades de avanzar hacia un mercado único real y pone en el punto de mira dificultades "políticas e institucionales". "Políticamente, la fractura entre europeístas y euroescépticos hace que cualquier profundización del proyecto europeo está contestado desde flancos muy diversos", expone. "Institucionalmente, la regla de la unanimidad en política exterior, defensa, fiscalidad y presupuesto europeo permite que un solo estado miembro bloquee la acción colectiva de los otros 26", lamenta el documento, calificado por Garcia-Milà de "nota de contexto".

El papel de España y Catalunya

El Cercle afirma que España y Catalunya "no son espectadores" en este debate, y cita entre sus activos la energía, las telecomunicaciones, la defensa, la biotecnología y el sistema financiero, pero también enumera sus debilidades: productividad, investigación y desarrollo y dimensiones empresariales. "Y para aprovechar plenamente las oportunidades de transformación europea hace falta resolver también cuestiones internas que condicionan nuestra capacidad de crecimiento: una política migratoria alineada con un modelo productivo de más valor añadido y una política de vivienda basada en la concertación publicoprivada que incremente la oferta y garantice la cohesión social".

La autonomía estratégica será justamente el tema central de la Reunió del Cercle d'Economia 2026, que se celebra la próxima semana en Barcelona. Un año más, la cita reunirá a las principales figuras de la política española (con los presidentes Pedro Sánchez y Salvador Illa, y también con el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, entre otros) y empresarios y directivos de empresas españolas e internacionales. Entre ellos destacan Francesc Guim (Openchip), Antonio Brufau (Repsol), Francisco Reynés (Naturgy), Tomàs Muniesa (CaixaBank) o Marc Murtra (Telefónica), entre otros.

Un año más, el Cercle entregará su premio a la Construcción Europea y el galardona será este año el edditor asociado y articulista del 'Financial Times' Martin Wolf, en una distinción que entregará el rey Felipe VI.

A lo largo de la reunión, el Cercle quiere debatir cuatro ejes principales: si Europa puede efectivamente tener autonomía tecnológica, si es posible llevar a cabo la descarbonización sin perder competitividad económica, cuáles son los sectores por los que debería apostar Europa, con especial mirada en la biotecnología, y cómo se puede financiar la transformación del continente.