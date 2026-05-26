La catalana Mathew capta 1,2 millones para acelerar su expansión en Latinoamérica y consolidar su apuesta por la IA educativa

Mathew, la startup catalana especializada en tecnología educativa (edtech), ha cerrado una ronda de inversión en fase inicial (o seed)de 1,2 millones de euros con el objetivo de acelerar su crecimiento internacional y reforzar su expansión en Latinoamérica, especialmente en México. La operación ha contado con la participación de Encomenda, que ya había invertido en la compañía en 2024 a través de su fondo Encomenda Seed II, y de Decelera, que se incorpora ahora al proyecto junto con varios inversores en fase inicial (conocidos como business angels)

La startup, con sede en Sant Cugat del Vallès, prevé triplicar su facturación respecto a 2025, ejercicio en el que ya multiplicó por tres sus ingresos en comparación con su primer año de actividad. Desde la compañía destacan que estas previsiones se alinean con el crecimiento sostenido que mantiene desde su nacimiento en 2023 y con el aumento de la demanda de herramientas educativas basadas en inteligencia artificial.

La operación, cerrada el pasado mes de abril, permitirá a la empresa catalana consolidar sus operaciones internacionales y fortalecer especialmente su presencia en México, un mercado considerado estratégico dentro de su plan de expansión. En este país, Mathew ha alcanzado recientemente un acuerdo con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), principal operador de evaluación de exámenes y pruebas de nivel de Latinoamérica.

México, mercado clave para el crecimiento internacional

Con esta ampliación de capital, además de su expansión internacional, Mathew también quiere consolidar su presencia en España, donde actualmente ya trabaja con más de un centenar de centros educativos. La empresa ofrece soluciones tecnológicas dirigidas a mejorar procesos de evaluación, aprendizaje y gestión académica mediante herramientas de inteligencia artificial aplicadas al ámbito educativo.

El consejero delegado de la compañía, Alan Fusté, ha señalado que esta nueva ronda de financiación representa un reflejo del crecimiento experimentado por la empresa desde su creación. “En Mathew.ai vemos algo más que una oportunidad de mercado. Vemos un equipo construyendo tecnología con propósito, capaz de mejorar la forma en la que se enseña y se aprende, mientras crea un negocio sólido, escalable y con visión a largo plazo”, ha afirmado.

La startup sostiene que uno de sus principales objetivos es contribuir a transformar el ecosistema educativo mediante soluciones que faciliten el trabajo de los docentes y optimicen la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. En un contexto marcado por la aceleración de la digitalización en las aulas, la empresa considera que la inteligencia artificial tendrá un papel cada vez más relevante en la educación.

El auge de la IA educativa atrae inversión

Desde los fondos participantes en la operación también han destacado el potencial de crecimiento de la compañía y el impacto que puede tener su tecnología en el sector educativo. El consejero delegado de Decelera, Marcos Martín, ha valorado positivamente la combinación entre impacto humano y disciplina empresarial que, a su juicio, define el proyecto de Mathew.

Por su parte, el GP de Encomenda, Javier Darriba, ha defendido que “la IA puede transformar el trabajo de los docentes, y Mathew está liderando ese camino”. La firma inversora considera que el mercado de la tecnología educativa vive actualmente un momento de expansión impulsado por la necesidad de modernización de los sistemas de aprendizaje y por el crecimiento de herramientas basadas en automatización e inteligencia artificial generativa.

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Actualmente, Mathew opera en centros educativos de cuatro países: España, Andorra, Colombia y México. La compañía prevé continuar su expansión internacional en otros mercados de Latinoamérica durante los próximos años, apoyándose tanto en la nueva financiación obtenida como en el crecimiento de la demanda de soluciones educativas digitales.