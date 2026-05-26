BHHS, la inmobiliaria de Warren Buffett, quiere seducir al comprador internacional en España: “El país se ha afianzado como un destino muy seguro de inversión”

Berkshire Hathaway HomeServices Spain (BHHS Spain), la red inmobiliaria internacional impulsada por el holding Berkshire Hathaway, vinculada al inversor Warren Buffett, quiere liderar la atracción de capital extranjero en el mercado inmobiliario de lujo español, un segmento que la compañía considera que atraviesa “el momento más relevante de los últimos diez años”. Así lo han señalado David Rosel Escoda, director de BHHS Barcelona, y Jordi Sastre Bofill en un comunicado emitido este lunes.

La compañía busca posicionarse como uno de los principales intermediarios para los grandes inversores internacionales interesados en el mercado español, especialmente en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica global y por el creciente atractivo de España frente a otros destinos europeos. Según explican desde la firma, el país se ha consolidado como un "enclave estratégico" para la inversión inmobiliaria gracias a su estabilidad, su "capacidad de revalorización" y unos precios que continúan siendo más bajos que los de otros mercados del entorno europeo.

Refuerzo de la división de Capital Markets

Con este objetivo, BHHS Spain reforzará su división de Capital Markets y ampliará a nivel nacional su capacidad de intermediación en suelos y edificaciones destinados a usos hoteleros, oficinas y residencial. La inmobiliaria prevé alcanzar un crecimiento del 20% durante este año mediante el impulso de las sinergias entre sus oficinas locales y la red internacional de Berkshire Hathaway HomeServices.

“España se ha afianzado como un destino muy seguro de inversión, especialmente para el capital estadounidense e hispanoamericano, con precios más competitivos que otros países de nuestro entorno, lo cual nos brinda importantes posibilidades gracias a nuestras sinergias con nuestra red de oficinas”, asegura David Rosel Escoda.

La demanda, explican, sigue orientándose hacia activos prime ubicados en los principales mercados urbanos, especialmente aquellos vinculados a criterios ESG, sostenibilidad y reposicionamiento de activos. Y por zonas, la inmobiliaria pone el foco en Barcelona, que concentra una elevada actividad inversora en el segmento hotelero y en oficinas sostenibles, con un peso creciente de operaciones procedentes de capital europeo

Madrid y Málaga, polos de atracción para el capital extranjero

Madrid, por su parte, continúa atrayendo de forma creciente capital procedente de Latinoamérica y Estados Unidos, un flujo en el que BHHS Spain quiere ganar protagonismo gracias a su vinculación directa con la red internacional de Berkshire Hathaway. La compañía considera que la capital española seguirá consolidándose como uno de los grandes polos de inversión inmobiliaria del sur de Europa, tanto en residencial de lujo como en oficinas y hoteles.

A las principales capitales españolas se suma también Málaga, que emerge como el tercer gran mercado de referencia para el capital extranjero. En esta provincia, la demanda se concentra especialmente en el segmento residencial de alta gama, impulsada por un perfil de comprador internacional con elevado patrimonio. Según la firma, esta tendencia consolida a Málaga como una de las zonas más demandadas entre los HNWI (High Net Worth Individuals o individuos de alto patrimonio neto).

“Nuestra posición dentro de la red Berkshire Hathaway, creada por Warren Buffett, nos permite acceder a flujos de inversión que otras firmas locales no alcanzan y trasladar esas oportunidades a activos concretos en España”, señala Bruno Rabassa, consejero delegado de la compañía.

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BHHS aterrizó en España en 2019 con el respaldo de Petrus Grupo Inmobiliario, el grupo promotor de la familia Rabassa. Desde entonces, la firma ha centrado su estrategia en el mercado inmobiliario de lujo y en la captación de compradores internacionales con alto poder adquisitivo. Actualmente, la cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona, Mallorca, Costa Blanca, Marbella y Sotogrande. A nivel global, la red supera las 1.500 oficinas y los 1.500 agentes inmobiliarios.