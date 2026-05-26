Barcelona acoge la reunión del Consejo de BBVA con el foco puesto en las pymes y la IA

El Consejo de Administración de BBVA ha viajado este martes a Barcelona para celebrar una reunión centrada en los proyectos estratégicos del banco en Catalunya. La última vez que los directivos del banco se reunieron en la capital catalana, fue en 2023. En aquella ocasión, si el foco estuvo puesto en la internacionalización o la sostenibilidad empresarial, este año el impulso de la inteligencia artificial dentro de la organización y los avances en las principales prioridades del Grupo han ocupado mayor atención.

Una vez finalizada la reunión, el encuentro reunión continuará con las Jornadas de Banca Corporativa organizadas por la entidad, un encuentro que reúne a más de 100 empresas clientes de toda España, pertenecientes a múltiples sectores económicos, y que se prolongará hasta mañana. Durante estas sesiones, los participantes debatirán sobre algunos de los principales retos compartidos por las compañías, como la transformación digital, el contexto económico y el escenario geopolítico internacional.

La empresa, eje estratégico de BBVA

Durante su estancia en Barcelona, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, destacó que “las empresas constituyen una de las prioridades estratégicas del banco” y subrayó que la entidad busca convertirse en un socio estratégico para ellas, “acompañándolas con financiación, pero también ofreciendo apoyo en todas sus necesidades en cada etapa de su desarrollo”.

En esta misma línea, el pasado mes de marzo, el country manager de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, explicó que el banco se ha fijado como objetivo para 2026 reforzar su crecimiento en el segmento empresarial, incluyendo tanto a las pymes como a las grandes corporaciones. “La inteligencia artificial es una gran promesa y estamos trabajando en distintas líneas para apoyarnos en esta tecnología y hacer la vida de nuestros clientes mucho más sencilla, con el objetivo de que consideren que nuestro banco es el mejor en términos de experiencia de cliente”, aseguró entonces el directivo.

En el marco de estas jornadas, BBVA ha destacado la celebración de un panel centrado en la innovación y la inteligencia artificial aplicada a la empresa. En él participarán Antonio Bravo, responsable global de Data en BBVA, y Matt Weaver, representante de OpenAI, compañía con la que el Grupo BBVA mantiene un acuerdo para integrar la inteligencia artificial generativa en el negocio bancario y transformar tanto la relación con los clientes como la operativa interna de la entidad.

Financiación e impulso empresarial en Catalunya

Los encuentros contarán asimismo con la participación de José García Casteleiro, responsable de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA en España, y de Jaime Sáenz de Tejada, responsable global de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA. También intervendrán el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech; la economista y consejera del Banco de España Judith Arnal; y el catedrático del departamento de Dirección de Operaciones, Innovación y Data Science de ESADE, Xavier Ferrás.

BBVA recuerda además que concedió cerca de 5.000 millones de euros en nueva financiación a pymes y grandes empresas en Catalunya durante el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 16,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Asimismo, más de 8.000 pymes y grandes empresas de este territorio eligieron a BBVA como nuevo banco durante los tres primeros meses del año.

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El pasado ejercicio, el volumen de financiación concedida a empresas catalanas alcanzó los 22.684 millones de euros, una cifra que representa un aumento del 17% en comparación con 2024. Con estos datos, la entidad reafirma su intención de consolidar su presencia en el tejido empresarial catalán y fortalecer su papel en ámbitos como la digitalización, la innovación tecnológica y el acompañamiento financiero a empresas de distintos tamaños y sectores.