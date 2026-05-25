El Sabadell abona el 'superdividendo' de TSB

El Banc Sabadell pagará esta semana el 'superdividendo' extraordinario con que comenzó a inclinar la balanza a su favor en la dura pugna que mantuvo el pasado año con el BBVA a raíz de la opa hostil del banco de origen vizcaíno.

La entidad presidida por Josep Oliu anunció entonces la venta de su banco británico, el TSB, con el objetivo de remunerar a sus accionistas y convencerles de seguir en el Sabadell y no acudir a la oferta del BBVA. En un comunicado hecho público este lunes, la entidad catalana ha recordado que cada accionista recibirá 50 céntimos por título. Para tener derecho a su cobro es necesario mantener acciones de Banco Sabadell al cierre de mercado de mañana martes, día 26 de mayo de 2026. A mediodía de este lunes, las acciones de la entidad cotizan a 3,47 euros el título.

La entidad ha habilitado una calculadora de remuneración al accionista y dispone de la Cuenta Accionista sin comisiones que permite la reinversión del dividendo en acciones de Banco Sabadell.

El Sabadell ha recordado que con la venta de TSB logró plusvalías de 300 millones de euros y 400 puntos básicos de capital y ha reiterado su compromiso de remunerar a sus accionistas con cerca de 6.450 millones de euros entre 2025 y 2027.

Desde finales del año 2020, cuando sus títulos cayeron hasta unos insólitos 26 céntimos de euro por acción, las acciones del Sabadell, incluyendo la reinversión de dividendos, han multiplicado su valor por 12, el doble que el promedio de los bancos españoles y cuatro veces más que la media del Ibex-35.

El pasado mes de octubre, tal como adelantó EL PERIÓDICO, se dio a conocer que el BBVA había fracasado en la opa, ya que sólo un 25% de los accionistas del Sabadell acudieron al canje propuesto por el banco que preside Carlos Torres. Fue el último acto de una batalla entre bancos que dio comienzo a finales de abril de 2024 con la presentación de una oferta de fusión, primero, y el lanzamiento de la opa hostil, después.