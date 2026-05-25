Ryanair liquida su último bono Covid y queda casi sin deuda por primera vez desde 1997

Ryanair ha amortizado su último bono de 1.200 millones de euros, emitido durante la pandemia de Covid-19, dejando al grupo prácticamente libre de deudas por primera vez desde que salió a Bolsa en 1997, según un comunicado.

"Nuestro sólido balance se sustenta en una flota de 620 aviones Boeing B737 libres de cargas, calificaciones crediticias sólidas ('BBB+') tanto de Fitch Ratings como de S&P, y una fuerte liquidez", ha destacado su director financiero, Neil Sorahan.

En palabras de Sorahan, esta solidez financiera amplía "aún más" la diferencia de costes entre la irlandesa y sus competidores, destacando que "muchos de los cuales están expuestos a deudas costosas (a largo plazo) y arrendamientos de aeronaves". También permitirá a Ryanair, a su juicio, seguir aumentando el tráfico con tarifas "mucho más bajas".

La compañía aérea viene de lograr un récord beneficio de 2.260 millones de euros en su año fiscal 2025-2026, acompañado de unos ingresos de 15.540 millones de euros (+11%), con una alza del 10% en las tarifas aéreas.

"Esperamos volver a los mercados de bonos en el futuro, aprovechando las oportunidades que se presenten, a medida que aumentemos el tráfico de pasajeros a 300 millones anuales para el ejercicio fiscal de 2034 y recibamos hasta 50 entregas anuales del Boeing MAX-10 a partir de 2029", ha añadido Ryanair.

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Sobre su nuevo año fiscal 2027, sigue estando "muy expuesto" a acontecimientos externos adversos, desde la firma irlandesa espera un aumento del tráfico del 4%, hasta los 216 millones.