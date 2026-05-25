El petróleo se desploma y las bolsas celebran la posible tregua entre Estados Unidos e Irán

Otra jornada de déjà vu en los mercados. Los parqués en el Viejo Continente vuelven a confiar en la paz entre Estados Unidos e Irán que permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz. "El acuerdo está casi hecho. Es inmediato", manifestó anoche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Brent, la referencia de Europa, retrocede con fuerza, más de un 5%, hasta abandonar el terreno de los 100 dólares por barril, mínimos de las últimas dos semanas. Estas caídas se producen tras los indicios de que algunos buques estaban empezando a transitar por el estrecho.

Los mercados vuelven a comprar la paz

Con todo esto, los índices se disponen a subir este lunes, con el índice global MSCI All Country World a centímetros de alcanzar su máximo histórico. El índice paneuropeo, el Euro Stoxx 50, surge más de un 1%, al igual que los futuros del S&P 500, considerado el termómetro de Wall Street.

El renovado optimismo surgió después de que altos funcionarios estadounidenses afirmaran el domingo por la noche que Washington y Teherán estaban a punto de alcanzar un acuerdo que podría reabrir esta importante vía marítima, aunque añadieron que aún estaban a la espera de la aprobación definitiva.

Los medios de comunicación estatales iraníes, a través de la agencia de noticias Tasnim, confirmaron las negociaciones, aunque advirtieron de que el memorando de entendimiento (MOU) aún podría fracasar debido a desacuerdos sobre cláusulas clave del acuerdo de 14 puntos.

“En este momento, nuestro objetivo es poner fin a la guerra impuesta”, declaró el domingo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei. “Nuestra intención ha sido, en primer lugar, llegar a un acuerdo sobre un memorando de entendimiento compuesto por catorce cláusulas”.

Como parte de las conversaciones, la Casa Blanca mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos en toda la región: desde Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar hasta Turquía e incluso Israel.

La deuda enfría la euforia

Mientras tanto, los mercados de bonos al otro lado del Atlántico siguen centrados en las expectativas de inflación. Los operadores han descontado una subida de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) ante el aumento de la inflación. La euforia en las salas de negociación ha hecho caer al dólar.