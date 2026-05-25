El Papa recibe en audiencia al Círculo Ecuestre

El papa León XIV ha recibido este lunes en el Vaticano a la junta de gobierno del Círculo Ecuestre con motivo del 170º aniversario de la entidad. El encuentro se ha producido semanas antes de la visita oficial del Pontífice a España, prevista del 6 al 12 de junio y con paradas en Madrid, Barcelona y Canarias.

Según un comunicado de la histórica institución, durante la audiencia los representantes del Club han tenido la oportunidad de trasladar al papa "la historia, la evolución y el papel que el Círculo Ecuestre ha desempeñado a lo largo de sus 170 años como punto de encuentro de la sociedad civil, económica, cultural e institucional de Barcelona". Al frente de la delegación del Ecuestre ha estado su presidente, Enrique Lacalle, que ha valorado así el encuentro: “Ha sido un inmenso honor que Su Santidad el papa León XIV haya recibido a la junta de gobierno del Círculo Ecuestre en un momento tan especial para nuestra institución. Celebrar 170 años de historia supone mirar atrás con orgullo, reconocer el legado de quienes han hecho grande el Club y, al mismo tiempo, reafirmar nuestro compromiso con el futuro”.

Además de su presidente, han asistido al encuentro los vicepresidentes Ignacio Marull, Antonio Gámiz, Luis Conde e Isabel Estany; el secretario, José Ignacio Garmendia; los vocales de la Junta de Gobierno, Ramón Agenjo, Luis Badrinas, José María Cardellach, Jordi Casas, Carlos Durán, Álvaro Echevarría, Ricardo Fernández Deu, Jordi García Tabernero, Anna Gener, Tirso Gracia, Pere Guardiola, Sergio Martínez, Alberto Missé, Jordi Morral, Isabel Perea, Daniel Puig, Aurora Sanz, Luis Sans Mercé, Miguel Tarazón, Helena Torras y Carlos Tusquets. También han estado presentes el director general del Club, David Galán; el presidente del Senado del Círculo Ecuestre, Antonio Gámiz; el secretario del Senado, Enrique Salvia; y el presidente del Comité de Jóvenes, Emilio Zegrí.

En el marco de la conmemoración de este 170 aniversario, el Círculo Ecuestre celebrará el próximo 28 de noviembre una cena de gala en el Palau de Congressos de Catalunya. El acto reunirá a socios, representantes de empresas e instituciones y miembros de la sociedad civil.