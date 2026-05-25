MuereToshifumi Suzuki, ex presidente de Seven-Eleven Japan y 'padre' de los 'konbini' japoneses

El japonés Toshifumi Suzuki, expresidente de Seven-Eleven Japan y considerado el 'padre' de las populares tiendas de conveniencia, o 'konbini', en el archipiélago, falleció la semana pasada a los 93 años a causa de un fallo cardíaco, anunció este lunes la empresa.

"Expresamos nuestro más profundo agradecimiento por su amabilidad y apoyo durante su vida", dijo en un comunicado el grupo empresarial Seven & I Holdings, que opera las tiendas Seven-Eleven en Japón y, desde 2005, también las de Estados Unidos, donde nació la marca.

Suzuki abrió el primer Seven-Eleven en Japón, en 1974 en Tokio, y en 1978 se convirtió en el presidente de Seven-Eleven Japan, la empresa encargada de gestionar la expansión y las operaciones de las populares tiendas de conveniencia en el archipiélago, según detalla la cadena pública de televisión japonesa NHK.

El empresario introdujo el concepto de tienda de 24 horas, que no era común en Japón en aquella época, y expandió las operaciones de sus locales para incluir opciones como el pago de servicios públicos o los cajeros automáticos.

Hoy en día, los Seven-Eleven, junto a sus rivales Lawson y Family Mart, son omnipresentes en las principales ciudades japonesas, donde sacan de apuros a estudiantes y trabajadores de oficina con comida preparada, camisas limpias o incluso la posibilidad de pagar la factura del gas.

Además, productos típicos de los 'konbini' japoneses como los sándwiches de huevo o los 'onigiri' (bolas de arroz) protagonizan desde hace unos años contenido viral en redes sociales, especialmente de turistas extranjeros de visita en el país.

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Suzuki se convirtió en consejero delegado y presidente de Seven & I Holdings tras su constitución en 2005, y supervisó la compra ese mismo año de todas las acciones de la estadounidense Seven-Eleven. Desde 2016 era su asesor honorífico.