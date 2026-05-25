El Estatuto de los Trabajadores contempla una excedencia de hasta 3 años que muchos trabajadores desconocen: quién puede pedirla

Muchos trabajadores en España desconocen que la legislación laboral permite solicitar una excedencia de hasta tres años para cuidar a cada hijo. Se trata de un derecho recogido en el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores y que puede solicitarse tanto en casos de nacimiento como de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente.

Aunque en los últimos meses varias publicaciones en redes sociales y algunos medios han presentado esta medida como una novedad reciente, lo cierto es que no se trata de un derecho nuevo. La excedencia por cuidado de hijos lleva años reconocida en la normativa laboral española, si bien las últimas reformas de conciliación aprobadas por el Gobierno han vuelto a poner el foco sobre este tipo de permisos y excedencias.

Según establece el Estatuto de los Trabajadores, el periodo de excedencia puede durar “no superior a tres años” por cada hijo y comienza a contar desde la fecha de nacimiento o desde la resolución judicial o administrativa correspondiente en casos de adopción o acogimiento.

Durante ese tiempo, la relación laboral no se extingue, sino que queda suspendida. Además, el periodo computa a efectos de antigüedad y existe protección específica sobre el puesto de trabajo durante una parte de la excedencia.

Reserva del puesto y derecho de reingreso

Uno de los aspectos que más dudas genera es qué sucede con el empleo mientras dura la excedencia. En este caso, la normativa diferencia entre la reserva del puesto y el derecho de reingreso.

La ley reconoce la reserva del mismo puesto de trabajo durante el primer año de excedencia. A partir de entonces, el trabajador mantiene un derecho preferente al reingreso en un puesto del mismo grupo profesional o categoría equivalente. En determinadas situaciones, como familias numerosas, esa reserva puede ampliarse durante más tiempo.

Eso sí, esta excedencia no implica seguir cobrando el salario de la empresa. Al tratarse de una suspensión del contrato de trabajo, el empleado deja de percibir su sueldo mientras dure el periodo solicitado.

Tampoco debe confundirse con la excedencia voluntaria general, que exige al menos un año de antigüedad en la empresa y no garantiza la reserva del puesto de trabajo en los mismos términos.

Refuerzo a la conciliación

Parte de la confusión sobre esta medida procede de las reformas aprobadas en 2023 para adaptar la legislación española a la normativa europea sobre conciliación familiar y laboral.

El Real Decreto-ley 5/2023 introdujo nuevos permisos y amplió algunos derechos vinculados al cuidado familiar. Entre otras medidas, incorporó el permiso parental de hasta ocho semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años y reforzó determinados aspectos relacionados con el cuidado de familiares y parejas de hecho.

Sin embargo, la excedencia de hasta tres años por cuidado de hijos ya estaba contemplada anteriormente en el Estatuto de los Trabajadores.

Los datos oficiales reflejan además el peso que siguen teniendo las medidas de conciliación en el mercado laboral español. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España registró en 2024 una nueva caída de nacimientos, manteniéndose en niveles históricamente bajos, mientras diferentes organismos económicos y sociales vienen alertando desde hace años sobre las dificultades para compatibilizar empleo y cuidados familiares.

En paralelo, informes de la Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo han señalado en distintas ocasiones que las mujeres continúan solicitando mayoritariamente este tipo de excedencias y reducciones de jornada vinculadas al cuidado de hijos

Además, el incremento del precio de las guarderías privadas en los últimos años está suponiendo otro freno a la natalidad en nuestro país. Bajo poder adquisitivo, costes elevados y una difícil conciliación; el cóctel perfecto para una baja natalidad y un fuerte envejecimiento poblacional.

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Por ello, especialistas en derecho laboral recuerdan que conocer este tipo de herramientas resulta clave para muchas familias, especialmente en un contexto marcado por el encarecimiento de la crianza, la falta de conciliación y el retraso de la maternidad y la paternidad en España.