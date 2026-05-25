El consumidor vuelve a la proximidad: Más del 60% de los españoles intentan comer en casa mejor que hace cinco años

Cuando, tras la pandemia de covid-19, los españoles empezaron a cambiar sus hábitos de consumo, con una mayor prioridad por lo saludable y cierta contención en el gasto, tomaron protagonismo los alimentos ricos en proteínas y fibra, productos como los frutos secos, el aguacate y el aceite de oliva y las propuestas de temporada y, con ellas, las de proximidad. Seis años después de aquel punto de inflexión, "más del 60% de los consumidores españoles afirma que intenta comer y beber mejor en casa, apostando por la salud pero sin renunciar al sabor, según datos de Kantar Worldpanel". La constatación pertenece a Rui Neves, director de desarrollo de negocio para el sur de Europa del fabricante de aparatos de cocina Sage Appliances, y la lanzó en unas jornadas sobre 'Tendencias de Consumo en Alimentación' celebradas el pasado febrero en Madrid.

En la sesión, que buscaba profundizar en las prioridades y valores del consumidor actual, las estrategias que están usando las marcas para ganar clientes y las perspectivas de la industria, se puso de manifiesto asimismo que "el 59% de los consumidores declara haber aumentado sus compras en negocios locales durante el último año y prefiere los productos de toda la vida frente a los más modernos", según explicó el director de gestión de cuentas de Just Eat, Filippo Gorni, otro de los participantes en el mismo debate.

Sello identificativo de los productos de proximidad en un supermercado de Caprabo. / Caprabo

Aumento de la demanda

También la cadena de supermercados Caprabo ha detectado un incremento en la demanda de productos de proximidad por parte de sus clientes. El año pasado, explica la compañía, vendió alimentos procedentes de pequeños productores y de cooperativas agrarias cercanas a sus tiendas por valor de 41,7 millones de euros, lo que supuso un incremento de 16 millones más, un 8% en términos porcentuales, respecto al ejercicio anterior. "Este aumento responde tanto al crecimiento de la demanda de estos productos como al refuerzo del surtido, dado que durante el último año, hemos incorporado a una decena de nuevos proveedores y ampliado la oferta con 174 nuevas referencias de proximidad a nuestros establecimientos", indica en conversación con este diario Edorta Juaristi, director general de Caprabo.

Una de las particularidades, destaca Juaristi, es que el programa de productos de proximidad, que lleva ya una década en marcha en Catalunya, "acoge a proveedores de distintas tipologías y los hay, en ocasiones, algunos tan locales que a veces sirven a una única tienda". En conjunto, relata el director general, la cadena "trabaja con más de 360 productores y ofrece más de 3.700 referencias de alimentos procedentes de las cuatro provincias catalanas. "Se trata, mayoritariamente, de frutas, verduras y charcutería", señala, aunque entre las novedades de 2025 también se incluyen desde frutos secos, especias, galletas, miel, aceitunas y encurtidos hasta chocolates y especialidades vinculadas a campañas concretas como la Navidad o la Pascua.

Edorta Juaristi, director general de Caprabo. / Caprabo

Para el responsable de la cadena, perteneciente al grupo Eroski, "los datos confirman la fortaleza del modelo de proximidad de Caprabo y el creciente interés del consumidor por productos con origen, calidad y vínculo con el territorio". El Programa de Proximidad por Comarcas de la compañía cuenta con el apoyo de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), de la Federació Catalana de denominaciones de origen (DO) e indicaciones protegidas (IGP) y del Departament d’Agricultura de la Generalitat. "El objetivo es dar una salida comercial a esos productos de proximidad y, al mismo tiempo, dar visibilidad al gran trabajo que hacen esos productores y cooperativas en el territorio", subraya Juaristi.