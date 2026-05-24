Quiz | ¿Eres más de almendrado o de polo de hielo? Escoge cuál es tu helado favorito

¿Un almendrado o un sándwich? ¿Un cono de nata y chocolate o un bombón de frambuesa? O quizás eres más de polo de hielo, si es así, ¿cuál tu saber preferido? Hemos seleccionado los helados más consumidos en España y a partir de esta lista te proponemos que nos digas cuál es tu favorito. Vas a tener que elegir uno en cada opción. Y, te advertimos, ¡no va a ser una decisión fácil! En un sector como el heladero en el que la temporada de consumo se alarga ya durante todo el año, los de toda la vida conviven con los nuevos gustos y formatos. La innovación y la tradición pocas veces han ido tan de la mano como lo van en el mundo de los helados.

Pulsa sobre la imagen de tu helado preferido para empezar tu selección.