Reto a las puertas del verano
Quiz | ¿Eres más de almendrado o de polo de hielo? Escoge cuál es tu helado favorito
Ahora que el calor aprieta, ¿qué mejor que un bocado bien frío? Los helados, pese a que ahora se consumen ya todo el año, son sinónimo de vacaciones y de altas temperaturas. Te proponemos que elijas el tuyo entre una selección de los más consumidos
¿Un almendrado o un sándwich? ¿Un cono de nata y chocolate o un bombón de frambuesa? O quizás eres más de polo de hielo, si es así, ¿cuál tu saber preferido? Hemos seleccionado los helados más consumidos en España y a partir de esta lista te proponemos que nos digas cuál es tu favorito. Vas a tener que elegir uno en cada opción. Y, te advertimos, ¡no va a ser una decisión fácil! En un sector como el heladero en el que la temporada de consumo se alarga ya durante todo el año, los de toda la vida conviven con los nuevos gustos y formatos. La innovación y la tradición pocas veces han ido tan de la mano como lo van en el mundo de los helados.
Pulsa sobre la imagen de tu helado preferido para empezar tu selección.
Suscríbete para seguir leyendo
- La trama de Zapatero pactó una 'comisión' del 3% por la construcción del complejo de 2.000 millones del Hard Rock de Tarragona
- El Consejo de Informativos de TVE vuelve a investigar a ‘Mañaneros 360’ por su cobertura de la imputación de Zapatero
- La Generalitat paraliza el rodaje de 'The Last Druid', de Russell Crowe, en Sant Cugat por la peste porcina
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 %
- El juez acredita que Zapatero y 'Julito' planeaban cobrar 3 millones en la 'offshore' de Dubái para eludir a Hacienda
- David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
- La Seguridad Social lanza un aviso a los trabajadores con dos o más bajas médicas: así será el nuevo control
- Los mayores de 45 años y los jóvenes en paro tendrán prioridad en las nuevas políticas de empleo