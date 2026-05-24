Muere a los cien años el empresario Joan Antoni Pujals, figura clave en la patronal Cecot

El empresario textil y exprimer teniente de alcalde de Terrassa (Barcelona) Joan Antoni Pujals i Vallhonrat ha muerto a los cien años de edad, según ha anunciado la patronal catalana Cecot, que le ha definido como una "figura clave" para la constitución de esta entidad.

Nacido en Terrassa el 20 de febrero de 1926 y fallecido ayer sábado, Pujals fue un empresario del textil y una figura clave en la vida institucional, económica y social de Terrassa durante la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI, según Cecot.

En un comunicado, la patronal catalana ha expresado este domingo su pésame por la muerte de Pujals, de quien ha destacado que "detrás de su discreción había una persona con una gran capacidad de hacer más fácil, más amable y más humana la vida de las instituciones y de las personas". Pujals fue una pieza clave en el proceso que culminó en la creación de la Cecot a partir de la unión de varias organizaciones empresariales en 1978.

Empresario y político

La trayectoria de Pujals arrancó en el sector textil, hasta que las riadas que afectaron Terrassa en septiembre de 1962 impactaron de manera decisiva en su empresa, ante lo que orientó su actividad hacia el servicio institucional, social y comunitario, manteniendo una estrecha vinculación con el tejido empresarial de la ciudad vallesana.

De hecho, Pujals se incorporó en 1964 en el Ayuntamiento de Terrassa, asumiendo responsabilidades en el ámbito de Gobernación y llegando a ser nombrado primer teniente de alcalde.

También fue presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Terrassa y Comarca entre 1986 y 2011 y de la Fundación Busquets de Sant Vicenç de Paül, entre 1997 y 2011, donde impulsó proyectos de atención a colectivos vulnerables, incluyendo la creación de pisos tutelados para familias.

Noticias relacionadas

En 2011 fue galardonado con la Medalla President Macià de la Generalitat, en reconocimiento a su dedicación y contribución al impulso de la economía catalana.