Ya están disponibles estas nuevas monedas de 2 euros: conmemoran la reforma del artículo 49 de la Constitución

En 21 de los 27 países de la Unión Europea, el euro es la moneda oficial; juntos constituyen la denominada zona del euro (eurozona). Más de 350 millones de personas usan esta moneda cada día, que tiene ocho denominaciones (desde un céntimo hasta los dos euros).

Tal y como explica el Banco de España, las monedas en euros tienen una cara común con el mismo diseño para todos los países de la eurozona y una cara nacional, que identifica al país emisor.

En España, la fabricación de estas monedas las realiza la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) y es el Banco de España quien las pone en circulación o las retira.

¿Qué son las monedas conmemorativas?

Además de la moneda convencional, también existen las monedas conmemorativas. Estas se destinan a conmemorar algún acontecimiento o personalidad y tienen una cara nacional diferente de la habitual pese a mantener la cara común. Lo curioso es que las monedas conmemorativas solo pueden ser de dos euros y su emisión tiene una duración de un año con un volumen máximo de fabricación.

Por norma general, cada país de la zona del euro solo puede emitir dos monedas conmemorativas de dos euros al año, y España ha aprovechado esta oportunidad.

1.500.000 de monedas

Desde el pasado 24 de marzo, hay en circulación una tirada de un millón y medio de monedas de dos euros que conmemoran la reforma del artículo 49 de la Constitución Española (CE) con el lema 'España y la discapacidad: protección, derechos e inclusión'.

La reforma, vigente desde febrero de 2024, suprime el término 'disminuidos' y lo sustituye por 'personas con discapacidad', eliminando un lenguaje que se considera discriminatorio.

Una nueva cara

El nuevo texto establece que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, según informa La Moncloa. Además, garantiza la promoción de políticas que aseguren la autonomía personal, la inclusión social y la accesibilidad universal.

Así como describe el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en el anverso de la moneda se reproduce una imagen de unas manos mostrando un libro que representa la CE, sobre la cual figura en dos líneas, la frase 'artículo 49 Inclusión'. A su izquierda, aparece la palabra 'España' en forma semicircular y en el otro lado el año de acuñación, '2026'.

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