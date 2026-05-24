Joan Valderas, propietario de un concesionario de coches de lujo: "Nunca voy a ser multimillonario, pero para ir luchando para arriba ya está"

De entre todos los negocios que existen en España, seguramente uno sobre el que más incógnitas surgen a su alrededor es el de los concesionarios de coches de lujo. Aunque venden vehículos de alta gama a precios muy elevados, ¿resulta fácil vender estos coches?

Eric Ponce es uno de los 'youtubers' que se dedican al sector del emprendimiento más grandes de España. Su contenido se basa en conocer el funcionamiento que hay detrás de todo tipo de negocios y, en su último vídeo, ha decidido investigar cómo funciona un concesionario de coches de lujo.

Para el vídeo, Eric Ponce visita el negocio 'Iconic Motor Gallery', del que es dueño Joan, el cual lleva vendiendo estos coches de lujo desde hace 24 años. Según explica, tiene una página web en la que tiene más de 150 coches disponibles para vender. Estos coches los tienen repartidos en dos tiendas y dos naves en Catalunya.

Vender coches de los clientes

Para empezar, Joan explica que una gran parte del negocio es vender los coches que los propios clientes les traen. Por tanto, un punto clave del negocio es poder generar una fuerte relación de confianza con los clientes para que la empresa haga la gestión de la venta.

Además, explica su caso personal: con 18 años empezó limpiando coches hasta que vio que se le daba muy bien venderlos. A partir de ahí fundó una empresa desde cero con su socio en la que invirtieron 20.000 euros cada uno y una selección de coches de baja gama que tenían o que habían sido abandonados o dejados. Actualmente, esos primeros 40.000 euros se han convertido en 18 millones de euros.

Paciencia y tiempo

Aun así, Joan deja muy claro que, aunque no haga falta mucho dinero para empezar un negocio así, sí es necesaria mucha paciencia, muchos años picando piedra y reinvertir todo lo que ganas para que el negocio alcance un nivel excelente.

Joan también recalca la importancia de no fiarse de todo el mundo en el sector y siempre hacer muchas comprobaciones antes de hacer una transferencia, ya que le han estafado alguna vez: "Hace poco nos pasó a mí y a varios concesionarios; un compraventa de otra región, de aquí de España también, nos ofreció varios coches y a mí me estafó 80.000 euros".

Uso del Instagram

Además explica la importancia que tiene el uso del Instagram. Joan usa el Instagram, no solo para enseñar los coches que tiene la tienda y las novedades en su catálogo, sino también para conocer marcas nuevas, conocer gente del sector con la que pueda negociar y sobre todo para conocer nuevos clientes, ya que la comunicación por Instagram facilita mucho las ventas.

Una de las cosas que más puede llamar la atención es la mentalidad que tiene Joan respecto como quiere expandir su negocio: "Mientras que tengamos para ir funcionando, ya está bien. Tampoco hace falta crecer y crecer y crecer. Yo con mi empresa estoy muy cómodo. Nunca voy a ser multimillonario, pero para ir luchando para arriba ya está. No pasa nada".

"Le entregamos un coche a Djokovic"

Tambén explica que "el otro día le entregamos también un coche a Djokovic en Marbella, un coche sencillito para tenerlo allí. Esto fue por el boca a boca, nos escribió él, y yo me enteré cuando nos le entregué el coche. Él estaba buscando un coche que lo tenía yo, que era un Q5".

Finalmente, sobre los precios de los coches y el tiempo que se puede tardar en venderlos, explica que depende de varios factores. Aun así, explica que si más o menos el coche se vende a un buen precio, se tardan unos 15 días en venderlo. Cuando hay un precio de mercado, si no es algo muy exclusivo, se puede tardar un mes y medio. Y para los coches con precio de sobre mercado, hace falta que venga un cliente que esté buscando justamente eso.