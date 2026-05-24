La empresa que enseñó cálculo y caligrafía a los ‘boomers’ cede el testigo

"Mi mamá me mima", "Amo a mi mamá", "Mi papá me ama"... Es muy fácil encontrar a un español nacido entre mediados de los 60 y los 80 que haya tenido que vérselas en algún momento de su infancia con los cuadernos verdes y amarillos de Rubio para mejorar su caligrafía y hacer ejercicios de cálculo. La conocida editorial, que ha formado a la generación de los boomers, acaba de celebrar 70 años de actividad mercantil y estrena nuevo director general: Luis Rubio Dolz (Valencia, 1991), representante de la tercera generación de esta saga empresarial que desde su fundación ha vendido 330 millones de ejemplares en toda España. Su padre, Enrique Rubio Polo (Valencia, 1959), hasta hace poco tiempo al frente de Cuadernos Rubio, cede el paso.

El fundador de la icónica compañía fue Ramón Rubio Silvestre (1924), procedente de la localidad castellonense Geldo. Empleado de banca y profesor mercantil, comenzó a crear fichas de ejercicios de matemáticas y caligrafía para sus alumnos de la Academia Rubio en la capital del Túria. Entonces, los libros de cuentas y los balances de explotación de las empresas se escribían a mano. Descubrió que su interés era enseñar a los demás, ayudarles a crecer y a desarrollar al máximo sus capacidades. Los icónicos cuadernos se popularizaron por su método de repetición y progresión. A los 25 años creó la Academia Rubio, en Valencia, por la que pasaron miles de opositores que deseaban optar a un puesto de contable en la banca o en una empresa.

Formación y experiencia

El actual timonel ha estudiado Administración y Dirección de Empresas Internacional (ADE) en la Universidad de Valencia y trabaja en el negocio familiar desde hace una década. Cuenta con un MBA del Instituto de Empresa (IE) y ha asumido la dirección de la editorial tras cuatro años formando parte de ella y liderando el equipo comercial. Antes de dar este paso estuvo vinculado al ámbito del gran consumo al trabajar en Procter&Gamble y Vicky Foods, en áreas de ventas y gestionando grandes cuentas de clientes de las citadas firmas como Eroski, El Corte Inglés, Gadisa y Alimerka, entre otras. Además, participó en la puesta en marcha de la textil Rubio Kids, ya liquidada tras no cuajar su actividad.

Rubio Dolz recuerda que los inicios no fueron fáciles. Al principio, Rubio Silvestre imprimía las fichas en su propio hogar para facilitar el repaso en casa, creando así la editorial Ediciones Técnicas Rubio. A pesar de una difícil introducción inicial, los cuadernos, con sus míticos colores verde para caligrafía y amarillo para cálculo, se convirtieron en un éxito rotundo, vendiendo hasta 15 millones de ejemplares al año y convirtiéndose en el método estándar para mejorar la letra y agilidad mental en toda España. Tras una crisis en los 90, Rubio Polo, hijo del fundador, tomó el relevo en la dirección, modernizando la editorial. Se introdujeron nuevas líneas como Entrena tu mente para adultos, aplicaciones digitales y un diseño más actual, manteniendo el espíritu de la marca.

Innovación educativa

Cuadernos Rubio ha vivido una profunda evolución estratégica, apostando por la innovación educativa, la ampliación de su público objetivo más allá del entorno infantil tradicional y la adaptación del producto a nuevos formatos y necesidades de aprendizaje, sin perder la esencia del método que ha definido a la marca desde sus inicios.

A Rubio Dolz no le falta nostalgia del cálculo y la caligrafía. "Escribir a mano es un placer", subraya el actual máximo ejecutivo de una compañía que, por supuesto, tienen preparados en casa varios cuadernos para enseñar a colorear a su hijo de dos años.

Aficionado al surf, el windsurf y la bicicleta de montaña, el director general de Cuadernos Rubio se propone surfear los momentos difíciles en la gestión de la empresa familiar, cuya facturación es algo superior a los tres millones de euros, con una plantilla de 23 trabajadores, una tienda propia en una céntrica calle de Valencia -en cuyo interior abrirá pronto la Academia Rubio- y una planta de impresión en Paterna.

"Además de su actividad formativa, la academia incorporará una zona de lectura abierta para niños, disponible cuando no se estén impartiendo talleres, con el objetivo de generar un entorno flexible en el que el aprendizaje no esté limitado a la programación formal, sino que pueda desarrollarse de forma natural, creativa y continua", detalla.

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A lo largo de estas siete décadas la editorial ha evolucionado desde sus primeros cuadernos de caligrafía y operaciones hasta conseguir un catálogo amplio que integra nuevas metodologías de aprendizaje y distintas etapas educativas, "manteniendo siempre la esencia de su método original basado en la práctica progresiva y la comprensión", agrega Rubio Dolz. Consciente que "de la marca no solo se vive", el dirigente de la icónica editorial sostiene que hay que seguir haciendo fácil lo difícil y prepara la expansión hacia el mercado norteamericano.