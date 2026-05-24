¿Qué centros comerciales abren este lunes 25 de mayo, Segunda Pascua, en Barcelona y Catalunya?

Este lunes 25 de mayo se celebra la Segunda Pascua y es festivo en Barcelona y en muchas otras localidades catalanas. Este fin de semana largo -del sábado 23 al lunes 25 de mayo se celebrará en más de 140 municipios de Catalunya, Al no estar establecido en el calendario comercial de la comunidad, surgen las dudas sobre si los supermercados y los centros comerciales abren o no sus puertas.

Algunos centros comerciales abren con restricciones, es decir, solo los establecimientos de ocio y restauración. Otros directamente permanecen cerrados durante las jornadas festivas e, incluso, algunos pocos tienen horarios distintos la víspera del festivo.

En el caso de Catalunya, hoy solo es fiesta en algunos municipios, y no entra dentro de los nueve días festivos que los establecimientos comerciales de Catalunya pueden permanecer abiertos al público.

Sin embargo, las ordenanzas de los ayuntamientos pueden modificar estas fechas y sustituir hasta dos de ellas de cada uno de los calendarios anuales por cualquier domingo o día festivo, de carácter general o local.

Centros comerciales de Barcelona

Esto sucede en Barcelona, donde el calendario de la ciudad autoriza a los comercios a abrir domingos y festivos entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre.

Las tiendas de los centros comerciales del Viladecans The Style Outlets y otros centros comerciales de la provincia, como Mataró Parc, Màgic BadalonaGran Via 2 (en L'Hospitalet de Llobregat), Splau (en Cornellà de Llobregat), Barnasud (Gavà), Finestrelles (Esplugues de Llobregat), El Corte Inglés (Cornellà), Baricentro (Barberà del Vallès), Sant Cugat Centre Comercial y La Roca Village(Santa Agnès de Malanyanes) cierran sus puertas este 25 de mayo.

Sin embargo, algunos de estos centros comerciales sí abren sus establecimientos de ocio y restauración en sus horarios habituales de domingos y festivos, pero conviene que consultes sus respectivas páginas web para saber cuáles son o para más información.

También abren solo sus establecimientos de ocio y restauración en sus horarios habituales en la ciudad de Barcelona:

Por su parte, permanecen completamente cerrados:

Los únicos centros comerciales que permanecen abiertos este día festivo en Barcelona y provincia son el Maremàgnum (que es el único centro comercial de la ciudad con permiso para abrir los 365 días del año) y Ànec Blau (Castelldefels) cuyo Mercadona, no obstante, sí cierra sus puertas.

Centros comerciales de Tarragona

En la provincia de Tarragona, el centro comercial La Fira de Reus abre sus tiendas porque no es festivo, al igual que el Parc Central de Tarragona.

Centros comerciales de Girona

Los dos centros comerciales principales de Girona abren este lunes. Como sucede en Tarragona, es un día laborable en la ciudad

Centro comercial de Lleida

La mayoría de tiendas del Eix Comercial de Lleida -que se autodefine como el centro comercial al aire libre más grande del sur de Europa- uno de los más largos de Europa, con un total de 3,5 kilómetros de largo- abren sus puertas hoy lunes, ya que no es festivo en la ciudad.

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Sin embargo, los establecimientos de restauración tienen la potestad de decidir sus horarios de domingos y festivos, por lo que se recomienda revisar el horario de cada uno de ellos en sus horarios particulares.