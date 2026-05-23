El Govern busca atar a ERC y Comuns a la legislatura con al menos 4.600 millones en inversiones a cuatro años

Los acuerdos alcanzados entre el PSC, ERC y los Comuns para la investidura de Salvador Illa "darían para 10 presupuestos", suele decir la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero. Puede que no para 10, pero el pacto que ha alumbrado esta semana unas nuevas cuentas públicas sí requerirá que el de 2026 no sea el único presupuesto de esta legislatura o que se compense, al menos, con suplementos de crédito.

El Ejecutivo catalán ambiciona que sus socios le den oxígeno y continuidad a la legislatura y, para ello, ha tejido con ellos unos consensos, como la línea de tren orbital, el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya, el Pla de Pobles o el Pla de Barris o inversiones en rehabilitación de vivienda, entre otros, que requerirán dos cosas.

La primera: que los ingresos de la Generalitat sigan creciendo durante los años venideros, ya sea con un nuevo modelo de financiación autonómica que traiga desde Madrid más fondos a la caja; ya sea mediante una mayor recaudación, fruto de una economía que sigue creciendo. Y una cosa puede ser compatible con la otra.

Y la segunda: que la Generalitat pueda renovar sus presupuestos para ir incorporando esos recursos adicionales e ir dándoles salida mediante nuevos proyectos. Pues sin nuevos presupuestos se puede recurrir a los suplementos de crédito -algo habitual durante los últimos años- para pagar gastos corrientes y proyectos ya en marcha, pero no para impulsar nuevas políticas.

El proyecto de presupuestos de la Generalitat para este 2026 contempla la primera piedra de una serie de actuaciones que, entre 2026 y 2030, están llamadas a movilizar al menos 4.693 millones de euros. Fuentes de la conselleria de Economia explican que no han desglosado la distribución de ese dinero para cada uno de los años y que la ejecución de uno u otro proyecto condicionará el ritmo de despliegue de estos.

¿Son muchos o pocos esos casi 4.700 millones? Dicha cifra, para ponerlo en perspectiva, equivale a cerca del 10% del total de ingresos que la Generalitat tiene para todo un año y prácticamente es idéntica al incremento de recursos anuales que espera Catalunya recibir si entra en vigor el nuevo modelo de financiación autonómica acordado entre el PSOE y ERC (y que no está claro que logre las mayorías parlamentarias suficientes en el Congreso para prosperar).

Fuerte inversión en infraestructuras

¿Qué incluyen esos millones? Illa busca alicatar su mandato comprometiendo especialmente a los de Oriol Junqueras con algo que, por naturaleza, requiere tiempo: las infraestructuras. Hasta el punto de que, junto a las medidas en materia de vivienda, cuatro de cada 10 euros de ese paquete plurianual de 4.693 millones los gestionará el Departament de Territori.

Uno de los grandes acuerdos que han logrado desencallar los presupuestos fue el compromiso de resucitar la línea de tren orbital, un proyecto diseñado hace dos décadas -cuando PSC y ERC gobernaban en tripartito con ICV- y que pretende trazar 68 kilómetros de vía de nueva construcción para descongestionar Barcelona y conectar directamente el Vallès, el Maresme, el Penedès, el Garraf y el Baix Llobregat con una nueva malla ferroviaria. La orbital, no obstante, se financiará con fondos estatales, pero da cuenta del espíritu de la relación entre socialistas y republicanos.

El proyecto para unir Tarragona y Reus mediante un tranvía, el TramCamp, sí que se financiaría con una parte importante de esos 4.693 millones. De hecho, algo más de 100 millones de euros ya se empezarán a invertir este año. Otras medidas que requerirán de una colaboración plurianual entre socios serán la nueva red de vías ciclistas interurbanas.

Planes para resucitar barrios

El plan que Salvador Illa ha prometido a los Comuns para renovar barrios degradados ya ha arrancado, con la inyección de los primeros millones de euros en 20 zonas de Santa Coloma de Gramenet, Reus, La Pobla de Segur o Calafell, entre otros. La pretensión es invertir 412 millones de euros durante cuatro años.

Con ERC han pactado algo similar, pero para los barrios de municipios pequeños, de menos de 15.000 habitantes, con un montante parecido de 400 millones de euros hasta 2030. En esa línea, otro programa plurianual será el 'Programa regenera', que pretende dar ayudas a la rehabilitación de edificios por un valor total de 160 millones de euros. Socialistas y republicanos ya habían pactado en el Ayuntamiento de Barcelona una medida similar, que ahora llevan a toda Catalunya.

Refuerzo de la ATC

El principal motivo por el que Junqueras argumentó hace tres meses que rechazaba los presupuestos que hoy aprobará fue que Pedro Sánchez no quería que el IRPF se recaudara y gestionara desde Catalunya. Un incumplimiento que llevó a Salvador Illa a ser el primer president de la Generalitat que presenta y luego retira unos presupuestos.

El IRPF era un compromiso de legislatura y para recaudarlo el Govern está preparando la Agència Tributària de Catalunya (ATC). La consellera de Economia, Alícia Romero, ha trazado un plan para invertir 481 millones de euros adicionales hasta 2030 en ese organismo. Este año ya recibirá 121,8 millones y manda un mensaje a los republicanos de que sin renovación de cuentas no será posible alcanzar el resto.

Otros compromisos que prevén inversiones plurianuales son los 50 millones de euros adicionales para ir elevando el gasto en cultura y alcanzar, en un futuro no definido, el 2% de gasto en cultura; así como un paquete de 90,2 millones de euros para impulsar el catalán en las redes sociales.

Noticias relacionadas

Además de aquellas prioridades conjuntas que el Govern ha logrado establecer con republicanos y Comuns, varios de los ejes que el propio Ejecutivo tiene en su agenda y que coinciden con la de sus aliados dependen de una relación a medio plazo que vaya renovando presupuestos. Como, por ejemplo, el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), la estrategia de desarrollo industrial que el Govern concierta con patronales y sindicatos y que aspira a movilizar 5.000 millones de euros durante los próximos cuatro años.