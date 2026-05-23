Finanzas seguras
Cómo invertir tus ahorros sin cometer errores ni perder dinero: las recomendaciones del Banco de España
El organismo insiste en comparar productos, revisar la liquidez y no contratar nada que no se entienda
Pablo Gil, economista: "Si compras un altcoin que no tiene éxito, puedes perder el 100% de tu inversión, pero con un producto más bancario es más difícil que llegue al cero"
Invertir el dinero ahorrado es una decisión cada vez más habitual entre quienes buscan que sus ahorros no pierdan valor con el paso del tiempo. Depósitos, cuentas remuneradas, fondos de inversión, deuda pública, bolsa o productos mixtos aparecen como opciones posibles, pero no todas sirven para el mismo perfil ni para el mismo momento vital. Antes de elegir, conviene responder a una pregunta básica: qué parte de ese dinero puede quedar inmovilizada y qué parte debe estar disponible para cualquier urgencia.
La tentación de buscar más rentabilidad puede llevar a tomar decisiones precipitadas. No es lo mismo ahorrar para una reforma, para la entrada de una vivienda, para la jubilación o para disponer de un colchón ante una avería, una pérdida de ingresos o un gasto sanitario. La inversión puede ayudar a obtener beneficios, pero también implica riesgos. Por eso, el primer paso no debería ser mirar qué producto promete más, sino ordenar las finanzas personales y fijar objetivos claros.
Los consejos del Banco de España
El Banco de España plantea una primera distinción: el dinero destinado a imprevistos no debe tratarse igual que el dinero que no se necesitará a corto o medio plazo. Ese ahorro de seguridad, conocido como fondo de emergencia, puede mantenerse en una cuenta remunerada o en un depósito a plazo, productos bancarios que normalmente ofrecen una rentabilidad fija y que, además, están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta los límites establecidos legalmente.
La diferencia clave está en la liquidez. En una cuenta bancaria, el cliente puede disponer de su dinero cuando lo necesite. En cambio, en un depósito a plazo, retirar el dinero antes de la fecha acordada puede tener penalizaciones o pérdida de intereses. Por eso, el Banco de España aconseja en su página web comparar las ofertas de las entidades y utilizar herramientas como sus simuladores antes de contratar. La rentabilidad importa, pero también las condiciones, las comisiones, los plazos y la facilidad para recuperar el dinero.
Mayor rentabilidad y mayor riesgo
Cuando una persona decide invertir, el Banco de España recuerda una regla básica: a mayor rentabilidad esperada, mayor riesgo. Ese riesgo significa que el capital invertido puede no recuperarse íntegramente o incluso perderse en parte. En los fondos de inversión, por ejemplo, cada producto está asociado a un perfil de riesgo. La rentabilidad puede estar asegurada, ser fija - como ocurre en determinados productos de deuda pública— o depender de la evolución de los mercados financieros, como sucede con la renta variable o los fondos que invierten en bolsa.
Colchón de seguridad
Entre los consejos principales, el organismo recomienda calcular cuánto dinero debe mantenerse como colchón de seguridad, decidir qué cantidad puede invertirse realmente y buscar un equilibrio entre el riesgo que se está dispuesto a asumir y la rentabilidad que se espera obtener. También insiste en una idea sencilla: no contratar productos que no se entienden. Antes de invertir, hay que saber cómo funciona el producto, cuándo se puede recuperar el dinero, qué costes tiene, qué escenarios pueden provocar pérdidas y quién supervisa la entidad que lo comercializa.
El último consejo es diversificar. “No poner todos los huevos en la misma cesta” sigue siendo una de las reglas más repetidas en educación financiera. Repartir el dinero entre distintos productos, plazos y niveles de riesgo puede reducir el impacto de una mala decisión. Además, el Banco de España recomienda acudir a fuentes oficiales y consultar el Portal del Inversor de la CNMV para resolver dudas antes de contratar. Invertir puede ser una herramienta útil, pero solo si se hace con información, prudencia y una idea clara de cuánto riesgo se puede asumir.
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