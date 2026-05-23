Adiós a una histórica fábrica de Coca-Cola: el cierre pone fin a más de 100 años de actividad

Coca-Cola es uno de los refrescos más conocidos y consumidos en el mundo. Esta bebida fue creada en 1886 en Atlanta (Georgia, Estados Unidos) y actualmente es el principal producto del grupo The Coca-Cola Company.

El pasado mes de marzo tuvo lugar en el Hotel Wellington de Madrid la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), a la cual asistió Manuel Arroyo, vicepresidente ejecutivo y director global de marketing y comercial de esta compañía de refrescos.

Dos mil millones de bebidas al día

Según indicó Arroyo, el sistema de Coca-Cola reúne alrededor de 200 marcas, opera con 200 embotelladores y cuenta con 950 fábricas presentes en el 97% de países en los que tiene presencia. Además, alcanza los 30 millones de puntos de venta en más de 200 mercados y tiene más de 700.000 empleados.

El directivo español también ha indicado que, según estimaciones de la empresa de Coca-Cola, cada día se consumen más de dos mil millones de bebidas de la compañía, entre las cuales se encuentran Fanta, Sprite, Aquarius, Monster Energy, Minute Maid y, por supuesto, Coca-Cola.

85 empleados afectados

Sin embargo, Sfgate, el sitio web de noticias de la región de California, publicó el pasado jueves que una de las empresas embotelladoras más antiguas de la compañía cierra sus puertas.

En la ciudad de Ventura (California, Estados Unidos) se encuentra la empresa Reyes Coca-Cola Bottling (RCCB), que abrió su primera planta en 1912. Desde las instalaciones, han explicado al sitio web que "evaluamos periódicamente nuestras instalaciones, productos y servicios para garantizar que podamos seguir impulsando el crecimiento sostenible y la innovación en todo nuestro negocio. Por ello, hemos anunciado el cierre de nuestro Centro de Distribución de Ventura y el traslado de las operaciones a nuestras otras instalaciones del sur de California".

Un portavoz de Reyes Coca-Cola ha confirmado que el último día de actividad de la empresa será el viernes 10 de julio, tras el cual se procederá a un cierre que afectará a 85 empleados. No obstante, la compañía asegura que "la mayoría (78) serán reasignados a otras instalaciones de RCCB. Además, los empleados afectados tienen la opción de postularse para cualquier puesto vacante para el que estén cualificados dentro de RCCB y nuestras empresas filiales".

Empresa líder de refrescos

El cierre afectará a todos los puestos de trabajo con los que contaba la empresa, incluyendo conductores, mecánicos de flota, vendedores y representantes de desarrollo de clientes. De esta forma, el administrador municipal de Ventura, Bill Ayub, explicó a Sfgate que "la planta y sus empleados han contribuido a la economía y la fuerza laboral de Ventura durante generaciones, y apreciamos la larga trayectoria de la empresa en Ventura".

Pese al cierre, Coca-Cola sigue siendo una de las empresas líderes en el sector de las bebidas, con unos beneficios de 12.200 millones de dólares (unos 10.492 millones de euros) en el año 2025.

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