La vivienda en Sagunt crece al nivel de Benidorm o Marbella al calor de la gigafactoria

Al calor de la gigafactoría de baterías para coches eléctricos que Power Co está construyendo en Parc Sagunt, la vivienda en la capital del Morvedre está alcanzando niveles desconocidos. El crecimiento de los precios es de tal calibre que se sitúa a la altura en el último año de municipios como Benidorm o Marbella, emblemas del turismo por diferentes motivos, o el madrileño Torrejón de Ardoz, una de las poblaciones con mayor poder adquistivo de España.

El último informe de la tasadora Tinsa detalla que el coste de la vivienda en Sagunt, impulsada por la demanda derivada de la construcción y futuro funcionamiento de la citada planta, alcanzó al cierre del primer trimestre de 2026 los 1.543 euros el metro cuadrado, con un incremento del 21,5 %. Este porcentaje es superior al 20,5 % de la citada ciudad alicantina, aunque se sitúa por debajo del 21,6 % de la malagueña, así como del 22,9 % de la madrileña Parla o el 37,8 % de Torrejón.

Capitales

Ninguna otra de las 86 localidades analizadas en el estudio, entre las que solo se incluyen dos capitales de provincia (Madrid y Barcelona) experimentó una subida superior al veinte por ciento. Poblaciones de alto nivel adquisitivo como Sant Cugat del Vallés se quedan bien lejos, dado que en esta última el aumento fue del 8 %, aunque es el municipio con el coste de la vivienda más elevado: 4.705 euros el metro cuadrado. Claro que el precio ya citado de Sagunt está todavía lejos de las localidades ya mencionadas. En Benidorm se sitúa en 2.786 euros el metro cuadrado. En Marbella, en 3.672, y en Torrejón, en 3.219.

El informe analiza solo nueve municipios de la Comunitat Valenciana. En la provincia de Valencia, además de Sagunt, se detiene en Gandia, con una subida del precio de la vivienda en términos interanuales del 15,6 %, y en Torrent (13,7 %). Esta última, por su proximidad con la capital autonómica, se está convirtiendo, junto a otras localidades de los alrededores del Cap i Casal, en un refugio para quienes no encuentran viviendas en València.

Viviendas de nueva construcción en el Port de Sagunt / Daniel Tortajada

En Alicante, además de Benidorm, aparecen Alcoi, con un alza del 5,8 % y con el precio más bajo, no solo de la autonomía, sino de todos los municipios analizados por Tinsa: 802 euros el metro cuadrado. En este grupo también están Elx, con un alza del 16,2 %, Elda (13 %), Orihuela (15,4 % ) y Torrevieja (15 %). Todas las localidades de la Comunitat experimentan subidas respecto al trimestre anterior. Ninguna llega al 7 % y Alcoi se sitúa en terreno negativo con un 0,9 %.

Distancia

Tanto Torrent como Gandia y Sagunt están lejos de los precios medios de las viviendas que se piden en su capital provincial, es decir València. La localidad de la Safor se queda a un 47 %, la del Morvedre, a un 41 % y la de l'Horta Sud, a un 36 %. Estos porcentajes caen considerablemente cuando la comparación se realiza respecto del conjunto de la provincia. Baja al 20 % en Gandia, al 12 % en Sagunt i al 4 % en Torrent. De las poblaciones analizadas en la Comunitat Valenciana, Benidorm es la que tiene los precios más disparados, hasta el punto de que superan en un 41 % a los de la capital alicantina y en un 48 % a los del conjunto de esa provincia. Orihuela se queda en la media en el primer caso, mientras que en el segundo está seis puntos porcentuales por encima.

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Esfuerzo

Por otro lado, el informe de Tinsa concluye que el 67 % de los municipios estudiados presentan tasas de esfuerzo teórico de compra por encima del 35 % que se considera razonable. De ellas, 25 poblaciones que suponen el 30 % del total analizado alcanzan el 45 %, un porcentaje crítico. Pero hay localidades que están por encima de esa cifra. Son 25 y se encuentran ubicadas en el arco mediterráneo y en Cádiz. En las posiciones superiores aparecen Marbella (63 %), Benidorm (59 %) y Hospitalet de Llobregat (56 %). La ratio de esfuerzo de compra es un ejercicio teórico que simula el porcentaje de renta disponible que un hogar medio tendría que destinar al pago de la primera cuota de una hipoteca que cubre el 80 % del valor de una vivienda.