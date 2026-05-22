El Govern destina 4.000 millones a infraestructuras y movilidad: la mitad será para mejorar el transporte público

El Consell Executiu ha aprobado este viernes el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026, el primero desde 2023, tras cerrar acuerdos con ERC y los Comuns. En estos, uno de los grandes saltos cualitativos para los próximos meses es la extensión del sistema que ya funciona en el área metropolitana de Barcelona, Lleida-Pirineus, Camp de Tarragona o parte de Girona, en un momento en el que el transporte público no vive su mejor momento. Así, el departamento de infrastructuras y mobilidad contará con un presupuesto total de 3.986 millones de euros, el 7,3% de todas las cuentas de la Generalitat. De esa cantidad, más de la mitad —2.006 millones— irá destinada específicamente a la mejora del transporte público.

En concreto, este apoyo se dará a través de las autoridades de transporte de cada zona (conocidas como ATM), quienes contarán con 529 millones de aportaciones. Estos fondos sirven posteriormente para que estos órganos lo transfieran a los operadores ferroviarios o de bus con los que tienen establecidos los contratos programa. Otra de las grandes cifras que aparece en el presupuesto de Territori vinculado a estas áreas de gasto tiene que ver con la construcción de nuevas infraestructuras ferroviarias, con 1.357 millones. La principal, algo que se repite hace años, es la que se destina a la línea 9 del metro, con 40 millones.

Con ello, se constata que el acuerdo con ERC ha convertido la movilidad en la punta de lanza política de las negociaciones, puesto que el pacto incluye el impulso de una línea orbital ferroviaria para la segunda corona metropolitana de Barcelona, con una inversión prevista de 5.200 millones hasta 2040.

Dos trenes de FGC en la estación de Olesa de Montserrat / ACN

355 millones para Rodalies

Y mientras se invierte en el transporte público a través de la ATM y se amplía la red para ganar usuarios en un futuro no demasiado lejano (L9, pero también tren-tram del Camp de Tarragona, con 68 millones), el Govern apuesta por la constitución de la nueva empresa mixta de Rodalies, recientemente creada de la mano de Renfe, que mantiene la mayoría accionarial. En el presupuesto aprobado este viernes constan 355 millones para la futura sociedad, que este 2026 echa a andar a pesar de que no operará hasta el año que viene.

Distribución de las inversiones de la Generalitat Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Las carreteras, menos de moda en los últimos tiempos porque los trenes se llevan el protagonismo, contarán con 167 millones de euros para conservación, en un momento en el que la resiliencia de las infraestructuras, mermadas por los efectos del cambio climático, necesitan más mantenimiento.

Otra de las hipotecas históricas de Territori, los peajes a la sombra, es decir, las partidas condicionadas por pagos alargados en el tiempo en forma de concesiones, se llevan 126 millones. De la misma forma, las subvenciones para los peajes de la red viaria de la Generalitat (por uso recurrente o por residencia) recibirán 67,86 millones.

Carriles para buses exprés

En cuanto a las inversiones en infraestructuras para el despliegue del transporte público, hay 34 millones que se destinarán a la empresa pública Infraestructures.cat, brazo ejecutor de las obras del Govern (no solo de Territori, también de Salut, Educació, Justícia o Interior, para levantar comisarías, ambulatorios, escuelas o juzgados). Este presupuesto irá dedicado a la construcción de carriles BRCAT, para corredores de buses exprés, carriles bus convencionales o marquesinas.