Los sindicatos avalan el plan de salud y bienestar de Aqualia en Catalunya, donde emplea a 2.000 trabajadores

Representantes de los sindicatos UGT y CCOO han valorado positivamente esta semana las medidas de protección y prevención de riesgos de Aqualia en Catalunya, durante una jornada interna celebrada en Barcelona que ha reunido a una treintena de empleados de los centros de Molins de Rei y Sant Andreu de la Barca. En Catalunya, la compañía emplea a más de 2.000 trabajadores.

El encuentro, titulado Personas que trabajan para personas, sirvió como espacio de presentación del Plan Estratégico de Salud y Bienestar, un proyecto de transformación cultural iniciado hace nueve años por parte de Aqualia que articula la acción de la compañía en torno a cuatro ejes: "cero daños a los trabajadores, control de riesgos críticos, bienestar laboral y digitalización y reporte".

Cabe recordar que el sector del suministro de agua y saneamiento registró en 2024 un índice de incidencia de 5.634 accidentes con baja por cada 100.000 trabajadores, el tercero más alto de todos los sectores de actividad en España, solo por detrás de la construcción (6.014) y las industrias extractivas (5.806), según la Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En términos de accidentes mortales, el sector contabilizó 12 fallecidos en jornada ese mismo año.

Antes este contexto, los representantes sindicales valoraron positivamente los esfuerzos de la empresa. Vanesa Martín, representante de UGT en Sant Andreu de la Barca, apuntó que este tipo de encuentros "sirven para conocer en qué hemos mejorado y en qué podemos seguir avanzando, además de reforzar la unión entre los trabajadores y la dirección". Por su parte, Sebastián Galindo, secretario de Organización y Coordinación de UGT FICA Aqualia, destacó que la empresa "no solo se preocupa" por la prevención y la seguridad, "sino que hace un sobreesfuerzo".

Los sindicatos también destacaron la accesibilidad de la dirección, donde Juan Alcaide, operario en Molins de Rei y representante de CCOO, subrayó que "poder hablar de tú a tú con la dirección, incluso siendo una empresa tan grande, genera una comunicación bidireccional que nos beneficia a todos". En la misma línea, Jaume Planella, coordinador de CCOO en Aqualia Catalunya, señaló que estos espacios "permiten trasladar a la dirección cuestiones de los centros de trabajo que de otro modo serían difíciles de hacer llegar".

Aqualia en Cataluña: 241 municipios y 251 millones facturados

La empresa de gestión global del agua emplea en España a 5.700 trabajadores, siendo Catalunya uno de los territorios de mayor peso. La compañía opera allí desde 1969, cuando comenzó a gestionar el servicio municipal de aguas de Cadaqués (Girona), y cuenta actualmente con más de 2.000 profesionales en la zona territorial con sede en Barcelona, que da servicio a más de 3,3 millones de personas en 241 municipios.

En 2024, la actividad de Aqualia en Catalunya generó una facturación de 251 millones de euros, con una cartera de contratos valorada en 1.926 millones. Para prestar ese servicio, la empresa gestiona 28 estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP), 105 depuradoras de aguas residuales (EDAR) y seis comunidades de regantes.

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El principal accionista de Aqualia es FCC, con sede en Barcelona y un 51% del capital. El 49% restante pertenece al fondo australiano IFM Investors, que entró en el accionariado en 2018. Además, la compañía es uno de los grandes grupos que pujan actualmente por el contrato de la AMB, que prevé la gestión del agua en ocho municipios de la zona, Sant Cugat entre ellos, con un contrato que asciende más de 1.000 millones de euros.