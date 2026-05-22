El Govern mantiene su presupuesto de casi 50.000 millones y reserva 900 millones para cumplir con ERC y Comuns

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha vuelto a presentar este viernes en el Parlament su proyecto de presupuestos, con una capacidad de gasto de casi 50.000 millones de euros. Unas nuevas cuentas para descongelar las vigentes, que llevan tres años prorrogadas, y que serán el pilar de gobierno de Salvador Illa durante la presente legislatura.

La consellera de Economia, Alícia Romero, ha librado a la cámara catalana un proyecto muy similar al que presentó en febrero, con una cifra de gasto idéntica, pero esta vez con el apoyo de ERC, su principal socio y condición indispensable para que las intenciones no se queden en papel mojado. Los republicanos han podido escoger dónde asignar casi 900 millones de euros en esta última negociación. "Tenemos mejores presupuestos que hace tres meses", se ha felicitado Romero, en rueda de prensa.

No hay grandes movimientos ni para adaptar el gasto ante potenciales afectaciones derivadas de la guerra de Irán, que aún no había estallado cuando se presentó el primer proyecto, ni para encajar posibles acuerdos con los docentes, en huelga, que precisen mayor gasto. Si bien las cuentas contemplan fondos de contingencias a costa de los mayores ingresos previstos para cubrir imprevistos de este tipo. Sino, el Govern deberá quitar dinero de otros departamentos para cubrir ese mayor gasto.

El Ejecutivo catalán ha planteado unos presupuestos que disponen unos ingresos de 49.162 millones de euros, los mismos que dispuso en primera vuelta y un 10% más que los últimos aprobados. En ese sentido, no hay diferencias entre la versión presentada en febrero -y que ERC decidió no apoyar- y la que se ha presentado este viernes -que sí cuenta con el beneplácito de los republicanos-, dado el límitado margen que tenía el Govern por las reglas de gasto.

No obstante, el principal movimiento se ha centrado en adjudicar los casi 900 millones de euros que la consellera Romero ya apartó hace un par de meses pero dejó sin asignar en su primer borrador, en aras de convencer a los republicanos. ¿A qué irán esos millones? A costear medidas como el 'Pla de Pobles', que reforzará los barrios de los municipios pequeños.

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Y es que los grandes acuerdos que ERC ha cerrado con el PSC para validar las cuentas, como la reforma de la gobernanza del Consorci de la Zona Franca, la sociedad mercantil que gestione las inversiones en infraestructuras o la nueva línea de tren orbital, no pivotan sobre los presupuestos de 2026. De hecho, los socialistas aprueban ahora unas cuentas públicas pero fían varias ejecuciones a futuros presupuestos, lo que condiciona a ERC y Comuns a dar de nuevo su apoyo a futuros presupuestos para cumplir con ello. El Govern calcula que 4.693 millones de euros están calculados a varios años.