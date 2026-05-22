Presupuestos de la Generalitat 2026: El Govern destina 1.900 millones a las políticas de vivienda y suelo

Si alguna cosa se ha repetido desde la llegada de Salvador Illa a la Generalitat es su apuesta por la vivienda. El proyecto de presupuestos para 2026, que el Consell Executiu ha aprobado este viernes tras meses de negociación y un primer intento fallido, reserva 1.900 millones de euros para estas políticas. Las ayudas para pagar el alquiler para los colectivos más desfavorecidos, con 160 millones, y la ampliación del parque público de vivienda, ya sea comprando inmuebles o bien construyéndolos, son las dos líneas principales de gasto. De este modo, las cifras se mantienen respecto al proyecto presentado en febrero, pero ahora cuentan con el respaldo definitivo de ERC y los Comuns, que han firmado sus respectivos acuerdos con el Govern esta semana.

La partida que tiene un desembolso mayor es la adquisición de pisos a grandes tenedores para después ponerlos a disposición del mercado de alquiler social de forma permanente obtendrá 60,6 millones de euros. Este es un método muy frecuente en los últimos dos años desde la Generalitat para lograr ampliar el escaso parque público. Otra vía para seguir incrementando el número de viviendas y alcanzar la cifra prometida de 50.000 en seis años es la construcción a través del Incasòl. La cantidad que consta en el presupuesto es de 78,6 millones.

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Llei de barris

Las subvenciones para menores de 35 años que acceden a su primera vivienda, una medida que ha tenido una buena acogida y que se aplica desde el pasado mes de junio, sumarán 50 millones de euros a través del Institut Català de Finances (ICF), que es quien negocia con las entidades bancarias la bonificación de los intereses. También se abrirán líneas de financiación a través del ICF y la Agència de l'Habitatge de Catalunya por 13 millones más que deberían servir para el fomento de la vivienda de alquiler social.

Polígono industrial de Can Parellada, en Terrassa. / Zowy Voeten

La Llei de Barris, método recuperado de los gobiernos tripartitos para impulsar la rehabilitación urbanística y social de los municipios con más necesidades, tendrá una primera partida de 15 millones para este 2026. El nuevo acuerdo con los Comuns, eso sí, incorpora además un paquete más amplio de 1.200 millones para la rehabilitación de 120 barrios hasta 2028, y la creación de una nueva dirección general para gestionar las sanciones en materia de vivienda, una demanda histórica de los ecosocialistas.

Actividad económica del Incasòl

En este ámbito del presupuesto del departamento que dirige Sílvia Paneque están también las políticas de suelo. Según la información facilitada este viernes por el Govern, se destinarán 36,7 millones a la adquisición de terrenos para actividad económica que recibirá el Incasòl. A esta misma empresa pública se le transferirán 16,5 millones para la compra de suelo que después se destinará a vivienda.

Más allá de las ayudas para sufragar el alquiler o para adquirir una vivienda, este ámbito incorpora los fondos para la mejora de caminos rurales. Habrá 6,3 millones para ellas y otro millón y medio de euros para los caminos de ronda.

La abultada cartera de esta Conselleria se incrementa en un global de 894 millones más (un 35% por encima) respecto a lo aprobado en los presupuestos de 2023, alcanzando los 3.453 millones en total. El proyecto deberá ahora completar su tramitación parlamentaria, con el objetivo de que las cuentas entren en vigor a mediados de julio.