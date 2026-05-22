Presupuestos de la Generalitat 2026: Agricultura tendrá mil millones para mitigar el cambio climático y erradicar la peste porcina

Los estragos del cambio climático, las crisis sanitarias como la todavía activa peste porcina y la obligada transformación que afronta el sector primario han llevado al Govern de la Generalitat a aumentar en un 21% el presupuesto con el que contará la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Serán casi mil millones de euros, exactamente 999 millones, 174 más de los que tenía asignados en 2023. El incremento respecto a los fondos presupuestados en 2015 es del 271%, según las estimaciones del Govern.

Es, con todo, el tercer incremento más pequeño de la lista, solo superado (por lo bajo) por el que percibirá el departamento de Empresa i Treball, y el de Igualtat i Feminisme. Además, la conselleria que dirige Òscar Ordeig, desciende un puesto en la lista que ordena estos organismos en función de lo abultado de su presupuesto. Será la décima con más fondos, quedando ahora ligeramente por detrás de Presidència, que estará dotada con 1.051 millones de euros.

La prioridad de estos casi 1.000 millones de euros serán adaptar al sector primario a lo que demanda la lucha contra el cambio climático o ayudarle en lo posible ante crisis como la de falta de mano de obra y relevo generacional. Así, se contempla movilizar 90 millones de euros a "alcanzar mecanismos de mitigación del cambio climático", así como a la modernización de regadíos. La ambición, en este sentido, es promover el uso sostenible del agua, colaborar en la instalación de nuevos regadíos de alta eficiencia o modernizar determinados sistemas tradicionales, con mención especial al Canal d'Urgell.

La lucha contra la expansión de la peste porcina africana (PPA), presente en Catalunya desde el pasado 28 de noviembre, y para el control de enfermedades ganaderas en general se lleva una partida de 9 millones de euros, con los que la Generalitat prevé combatir virus como el de la lengua azul (que afecta al ganado ovino y bovino), el de la gripe aviar o el de la misma peste porcina, además de plagas que afectan a la agricultura como el caracol manzana, que devora los campos de arroz del delta del Ebre.

Habrá 70 millones para financiar las actuaciones de apoyo del Contrato Global de Explotación incluido en el Programa de Desarrollo Rural (PDR). Esto son ayudas para facilitar la instalación de jóvenes agricultores, mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias o hacer sus cultivos y pastos más sostenibles, así como que dispongan de sistemas alternativos a los químicos.

La tercera partida más abultada, de entre las que destaca el Govern de la Generalitat en el detalle de estos nuevos presupuestos, son otros 33 millones de euros destinados a "proteger" a agricultores y ganaderos de los riesgos económicos que ocasionen la sequía, los aguaceros o las heladas.

Superficie forestal y salud animal

Además prevén destinar casi 27 millones de euros a mejorar la seguridad y la gestión de la superficie forestal. Por ejemplo, separan 15 millones de euros para franjas de seguridad para zonas habitadas o cerca de 7 millones a impulsar la gestión forestal sostenible. Aspiran también, por ejemplo, a mejorar las infraestructuras de caminos al medio rural.

El Govern precisa que el sector pesquero contará con 10 millones de euros: cinco millones como contingencia ante la paralización temporal de la actividad pesquera y otros cinco para implementar nuevos sistemas de pesca, fomentar la transformación energética del sector y ayudar a las tareas de adaptación ante el cambio climático, de acuerdo con las exigencias que impone Bruselas.

En paralelo, Agricultura contempla ayudas con el fin de que el sector primario invierta en modernizar sus explotaciones y hacerlas más sostenibles medioambientalmente, para fomentar su orientación al mercado o para que se cree actividad económica y empleo más allá de ámbitos como el sector estrictamente primario, la transformación y venta de alimentos, el turismo o el patrimonio rural.