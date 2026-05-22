Comienza el pago de las pensiones de mayo: los dos bancos que ya las han ingresado y los que aún no

Las primeras pensiones de mayo ya empiezan a llegar a las cuentas bancarias. Como ocurre cada mes, varias entidades financieras han vuelto a adelantar el ingreso de las prestaciones contributivas antes de la fecha oficial fijada por la Seguridad Social, y este jueves 22 de mayo dos sucursales se sitúan entre los bancos que previsiblemente abrirán el calendario de pagos.

Aunque el abono oficial de las pensiones corresponde a los primeros días de junio –ya que la Seguridad Social paga estas prestaciones a mes vencido–, la mayoría de entidades financieras lleva años adelantando el dinero a sus clientes como fórmula de fidelización y para ofrecer mayor liquidez antes de final de mes.

En la práctica, esto hace que millones de pensionistas no tengan que esperar hasta junio para cobrar su prestación. El calendario de adelantos bancarios suele concentrarse entre los días 22 y 27 de cada mes, dependiendo de cada entidad y de cómo caigan los fines de semana o festivos.

Los bancos que ya han comenzado a pagar las pensiones

Las previsiones habituales para este mes de mayo sitúan a Bankinter y Unicaja entre las primeras entidades en realizar el ingreso de las pensiones este jueves 22 de mayo.

A partir de ahí, el resto de bancos irá completando progresivamente los pagos durante los próximos días:

CaixaBank, Santander, Abanca e Ibercaja : entre el 24 y el 25 de mayo.

: entre el 24 y el 25 de mayo. BBVA, ING, Sabadell y Openbank: previsiblemente entre el 25 y el 27 de mayo.

Las fechas pueden variar ligeramente según la política interna de cada entidad o la hora a la que se procese el abono en cuenta. De hecho, algunos bancos realizan los ingresos durante la madrugada, mientras que otros esperan al cierre operativo del día.

Qué dice la Seguridad Social sobre la fecha oficial

La Seguridad Social mantiene que las pensiones contributivas deben abonarse “a mes vencido” y que el pago tiene que quedar realizado antes del cuarto día natural del mes siguiente. Por tanto, la fecha oficial del ingreso corresponde técnicamente a los primeros días de junio. Todo esto, además, está regulado por el artículo 34 de la Ley General de la Segudiad Social.

Sin embargo, el adelanto bancario se ha consolidado como una práctica habitual en España. Las entidades financieras anticipan el dinero con fondos propios y después regularizan el pago cuando reciben la transferencia oficial del Estado.

Durante los últimos años, el cobro anticipado de la pensión se ha convertido además en uno de los principales reclamos comerciales de la banca para captar clientes sénior, junto a las cuentas sin comisiones o determinadas bonificaciones.

Qué hacer si la pensión todavía no aparece en la cuenta

En caso de que el ingreso no se refleje todavía en la cuenta bancaria, conviene esperar al cierre de operaciones del día, ya que algunas entidades actualizan los movimientos en distintas franjas horarias. Cabe recordar también que esta fecha –22 de mayo– es Santa Rita, que puede ser una festividad local en muchos municipios de España, por lo que podría ser que las oficinas de Unicaja o Bankinter de esas localidades no trabajen y, por ende, no hagan el pago de la pensión.

También es recomendable comprobar si el banco suele adelantar la pensión de forma habitual o si realiza el abono más cerca del día 25. Si el retraso se prolonga más allá de las fechas habituales, lo aconsejable es contactar primero con la entidad financiera y, posteriormente, con la Seguridad Social para descartar cualquier incidencia administrativa relacionada con la prestación.

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