La OCU aclara la confusión sobre Bizum y Hacienda: los pagos habituales entre particulares no tienen que declararse

Los mensajes sobre supuestos controles masivos de Hacienda a Bizum llevan meses circulando en redes sociales, vídeos virales y cadenas de WhatsApp. Pero ni todos los pagos realizados a través de esta aplicación deben declararse ni la Agencia Tributaria va a supervisar cada transferencia entre amigos o familiares.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado una guía para aclarar qué ocurre realmente con Bizum de cara a la campaña de la Renta y ante los cambios normativos previstos para 2026. Y el principal mensaje es claro: Bizum no tiene un tratamiento fiscal especial. Lo importante para Hacienda no es el método de pago utilizado, sino el origen y la naturaleza del dinero recibido.

La propia Agencia Tributaria ha precisado además que la nueva obligación informativa que entrará en vigor en 2026 no afectará a los pagos privados habituales entre particulares, como dividir una cena, compartir gastos de viaje o devolver dinero adelantado por otra persona.

En España, Bizum se ha convertido en una de las herramientas de pago más extendidas del día a día. Las estadísticas del Banco de España muestran un aumento del 8,5% en las operaciones con medios distintos al efectivo, siendo Bizum y los pagos móviles los impulsores clave de este ecosistema.

Qué cambia realmente con Bizum en 2026

Parte de la confusión surge por la nueva normativa que obligará a las entidades financieras a informar mensualmente a Hacienda de los cobros recibidos por empresarios y profesionales a través de Bizum y otros sistemas de pago digital.

Sin embargo, la medida no implica que la Agencia Tributaria vaya a recibir información detallada de cada Bizum enviado entre particulares. Según ha aclarado Hacienda, los bancos comunicarán importes agregados vinculados a actividades económicas, no pequeños pagos personales entre amigos o familiares.

La clave, recuerdan expertos fiscales y la propia OCU, es que Bizum funciona como cualquier otra transferencia bancaria. Es decir, si un autónomo cobra a clientes mediante Bizum, esos ingresos deben declararse igual que si se hubieran recibido por tarjeta o transferencia tradicional. Lo mismo ocurre con alquileres, actividades profesionales o ventas habituales con beneficio económico.

Por el contrario, los movimientos cotidianos sin finalidad económica normalmente no generan obligación tributaria. “Yo pago la cena y luego me hacéis un Bizum” sigue siendo, a efectos fiscales, un simple reparto de gastos.

Los pagos que sí pueden llamar la atención de Hacienda

Aunque no existe un límite oficial específico para Bizum entre particulares, los expertos recuerdan que Hacienda sí puede investigar movimientos bancarios incoherentes o ingresos recurrentes no justificados, especialmente cuando presentan apariencia de actividad económica.

También conviene distinguir entre pagos personales y operaciones que puedan encajar en otros supuestos fiscales, como donaciones reales, alquileres encubiertos o ventas habituales.

En este sentido, la OCU insiste en que buena parte de la alarma generada en torno a Bizum procede de interpretaciones exageradas o directamente falsas sobre el alcance de la nueva obligación informativa, en un contexto marcado por el revuelo del lanzamiento de la herramienta Bizum Pay.

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El auge de los pagos digitales ha incrementado la trazabilidad de muchas operaciones financieras, pero eso no significa que cada pequeño movimiento cotidiano vaya a tener consecuencias fiscales. Hacienda ya podía acceder a información bancaria relevante antes de estos cambios. La novedad de este año será principalmente el refuerzo y automatización de determinados controles sobre actividades económicas, no sobre los Bizum habituales entre particulares.