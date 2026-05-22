La ciudad de Catalunya donde viven los trabajadores mejor pagados: supera en 22.000 euros la media y no es Barcelona

En España existe una brecha notable entre la renta media anual de las comunidades autónomas y sus municipios. Esto se debe a una combinación de factores estructurales, históricos y laborales; principalmente, la riqueza total generada y el número de habitantes de cada población. En este sentido, los últimos datos del estadística del Insitut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha evidenciado una gran desigualdad territorial en los ingresos salariales medios de Catalunya.

Si bien el informe expone que el salario bruto medio anual en Catalunya es de unos 31.700 euros, los últimos datos muestran que el sueldo de Sant Cugat (municipio del Vallès Occidental) se encuentra casi 22.000 euros por encima de la media (54.500 euros). Por debajo de este, se encuentran Castelldefels, con 38.500 euros, y Barcelona, donde los habitantes cobran cerca de 36.400 euros anuales.

En 2024, todos los municipios con más de 50.000 habitantes presentaron un aumento del ingreso salarial bruto respecto al 2023, excepto Manresa. La capital del Bages se mantuvo estable prácticamente durante todo el año con solo una disminución del 0,1%. Así pues, los municipios que encabezan este aumento son Sant Cugat (+5,9%), Mollet del Vallès (5,7%) y Granollers, capital del Vallès Oriental (5,6%).

Género y sector laboral

A pesar de este aumento, el informe también destaca algunas diferencias de género: el ingreso de los hombres se sitúa en torno a los 34.400 euros brutos anuales y el de las mujeres, en los 28.700. Sant Cugat y Castelldefels vuelven a encabezar el ránking, con las mujeres y los hombres mejor pagados. Contrariamente, Santa Coloma de Gramenet, la novena ciudad más poblada de Catalunya, cuenta con las pagas más bajas.

Por otro lado, los afiliados al sector de las comunicaciones y las actividades financieras e inmobiliarias recibieron en 2024 las remuneraciones más cuantiosas (45.500 euros) junto a la Administración pública y la Defensa y Seguridad social (38.500 euros). La mayoría de los municipios con más de 50.000 habitantes siguieron esta tendencia, con excepción de Sant Cugat, Tarragona y Castelldefels, donde el sector con más ingresos fue la industria.

Tipo de jornada y contrato laboral

El salario bruto anual de los afiliados a la Seguridad social con contrato indefinido se sitúa cerca de los 38.800 euros, mientras que el de los afiliados con contrato temporal se encuentra en los 25.700. Sant Cugat vuelve a ser la población con salarios superiores a la media en lo que respecta tanto a los trabajadores indefinidos como a los temporales (56.700 y 36.000 respectivamente). Los más bajos por contrato indefinido se encuentran en Santa Coloma de Gramenet (25.700 euros) y, por contrato temporal, en Manresa (20.100 euros).

En cuanto al tipo de jornada, en 2024, los empleados de jornada completa cobraron alrededor de 34.000 euros brutos, mientras que los de tiempo parcial ganaron unos 15.400 menos (18.700 euros). Sant Cugat se encuentra otra vez en el puesto número uno en la lista de los mejores salarios por tiempo completo, con 58.800 euros, y tiempo parcial, con 27.700 euros. Por contra, Santa Coloma de Gramenet y Granollers vuelven a ser los menos afortunados (28.100 y 14.500 euros respectivamente).

Ingresos salariales brutos en 2024 según el municipio

Sant Cugat del Vallès: 54.549 euros Castelldefels: 38.570 euros Barcelona: 36.466 euros Cerdanyola del Vallès: 34.631 euros Granollers: 32.984 euros Vilanova i la Geltrú: 32.081 euros Sabadell: 31.852 euros Viladecans: 30.962 euros Tarragona: 30.860 euros El Prat del Llobregat: 30.447 euros

Fuentes: