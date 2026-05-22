La cadena barcelonesa de cafeterías GoodNews prepara su aterrizaje en los aeropuertos

La cadena barcelonesa de cafeterías GoodNews, presente también en ciudades como Madrid, París y Ámsterdam, se ha lanzado al segmento del servicio para viajeros, o 'travel retail', con el propósito de convertirse en uno de los principales operadores en estaciones y aeropuertos. Este junio, la compañía tiene previsto abrir su primer local en la T-1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat y, a lo largo de 2027, inaugurará tres espacios en el de Schiphol, en Ámsterdam. Estas inauguraciones forman parte del plan de GoodNews de terminar el ejercicio de 2026 con unos 50 establecimientos operativos (18 de las tiendas estarán en España y las otras 32 en el extranjero).

Entre las inversiones de la firma, nacida en 2020 con el objetivo de transformar los tradicionales quioscos de prensa y convertirlos en puntos de venta de café para llevar, destaca la prevista en la City de Londres, el distrito financiero de la capital británica, durante el último trimestre de este año. Allí, en Londres, la empresa espera obtener a medio plazo un incremento destacado en términos de facturación e impacto de marca. El plan de expansión internacional pone también el foco en las principales capitales europeas, pero no descarta explorar posibles en EEUU, Latinoamérica u Oriente Medio.

El proyecto inicial de GoodNews, promovido por su actual consejero delegado, Jan Barthe Cuatrecasas, y con la participación de cuatro amigos, Fernando Conde, Alejandro Catasús, Ignacio Campos y Lucas Gispert, fue el de reforzar la actividad de los quioscos de Barcelona, que estaban cayendo en desuso, para darles una segunda vida. Así, estuvieron un mes regalando café a cambio de que los clientes les contaran una buena noticia, como parte de una estrategia de márqueting que coincidía con los últimos coletazos del confinamiento del covid-19, en el que ir a comprar el periódico era una de las pocas actividades permitidas y en el que la hostelería estaba totalmente cerrada en Catalunya. Fue por eso por lo que la firma recibió el nombre de GoodNews.

Crecimiento del 65% respecto a 2024

La compañía cerró el ejercicio 2025 con más de 13 millones de euros de facturación, lo que supuso un incremento superior al 65% respecto al año anterior. Actualmente, según ha publicado el diario 'El Economista', más del 55% de las ventas procede de mercados extranjeros como París y Ámsterdam, mientras que el 45% restante corresponde a España. A lo largo de este 2026, GoodNews prevé mantener ritmos de crecimiento superiores al 60% y seguir elevando el peso internacional del negocio por encima del 65% de las ventas totales.

En paralelo, su apuesta por servir cafés en el mismo centro de trabajo, una estrategia que impulsó hace un año y que actualmente hace que esté presente en las oficinas de formas como L'Oréal, Puig, Loewe, Louis Vuitton y AstraZeneca, se ha convertido en uno de los pilares de la cadena, tanto por el volumen de negocio potencial como por el impacto que esta presencia genera sobre la marca. El pasado marzo, GoodNews también inició su colaboración con Vueling para servir el café a bordo en todos sus vuelos. La firma espera replicar este servicio en otras aerolíneas.