El Gobierno activa ayudas de hasta 15.000 euros para jóvenes que compren vivienda en pueblos

Acceder a una vivienda en España se ha convertido en uno de los principales problemas económicos para los jóvenes, especialmente en las grandes ciudades, donde los precios de compra y alquiler continúan tensionados. En ese contexto, el Gobierno ha dado luz verde al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que incluye ayudas de hasta 15.000 euros para menores de 35 años que compren una vivienda en municipios pequeños o zonas en riesgo de despoblación.

La medida, que ha generado interés tras su publicación en distintos medios, sí tiene respaldo oficial, aunque con varios matices importantes. La ayuda no será automática ni universal: dependerá de los requisitos fijados en la normativa estatal y, sobre todo, de las convocatorias que apruebe cada comunidad autónoma.

Según el marco aprobado por el Ejecutivo, la subvención podrá alcanzar un máximo de 15.000 euros, aunque también existirá un límite equivalente al 20% del precio de compra de la vivienda. En la práctica, eso significa que solo quienes adquieran viviendas de al menos 75.000 euros podrían acceder a la cuantía máxima prevista.

Viviendas en pueblos y menores de 35 años

El programa está dirigido principalmente a jóvenes que quieran fijar su residencia habitual en municipios pequeños, generalmente de menos de 10.000 habitantes. El objetivo es doble: facilitar el acceso a la vivienda y combatir la despoblación en áreas rurales.

La ayuda, además, no parte de cero. El anterior Plan Estatal de Vivienda ya contemplaba subvenciones similares, aunque con importes inferiores, que en muchos casos rondaban los 10.800 euros. La principal novedad ahora es el incremento de la cuantía máxima y el refuerzo presupuestario previsto para el nuevo ciclo de ayudas.

El acceso a estas subvenciones también estará condicionado por otros factores habituales en este tipo de programas, como los límites de ingresos, el uso de la vivienda como residencia habitual o el precio máximo de adquisición permitido en cada territorio.

Las comunidades autónomas tendrán un papel clave

Uno de los aspectos más importantes es que el Gobierno central establece el marco general, pero serán las comunidades autónomas las encargadas de lanzar las convocatorias, tramitar las solicitudes y concretar buena parte de las condiciones finales.

Eso implica que los plazos y requisitos pueden variar entre territorios y que, aunque el plan estatal ya esté aprobado, todavía habrá que esperar a que cada autonomía publique sus propias convocatorias para saber cuándo podrán solicitarse las ayudas.

El anuncio llega además en un momento especialmente delicado para el mercado inmobiliario. Según los últimos datos del INE y distintos informes de portales como Idealista o Fotocasa, el precio de la vivienda sigue creciendo en muchas capitales y grandes áreas urbanas, mientras que la oferta disponible continúa siendo limitada. En contraposición, Funcas advertía recientemente de que el mercado de la vivienda empieza a enfriarse, con los datos de las compraventas cayendo mientras los precios siguen disparados.

Precisamente por eso, el Ejecutivo ha optado por reforzar las ayudas ligadas a municipios pequeños, donde los precios siguen siendo más bajos y el acceso a la compra resulta más viable que en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia.

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En cualquier caso, expertos del sector recuerdan que estas ayudas pueden aliviar parte del esfuerzo inicial de compra (entrada, impuestos o gastos asociados), pero difícilmente resolverán por sí solas el problema estructural del acceso a la vivienda en España.