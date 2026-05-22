Industria
La fabricante de componentes electrónicos EGO Appliance Controls presenta un ERE para 63 trabajadores
CCOO rechaza el expediente presentado por la compañía de Lliçà de Vall, que afectaría a 63 de sus 259 empleados mientras la empresa mantiene activo un ERTE para el 80% de la plantilla
Pablo Gallén
La fabricante de componentes electrónicos EGO Appliance Controls, con sede en Lliçà de Vall, ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 63 trabajadores de una plantilla total de 259 personas, según ha denunciado CCOO de Industria.
El sindicato ha rechazado de forma rotunda la medida, que considera “injusta e inaceptable”, y sostiene que no está justificada. A su juicio, el expediente responde únicamente a una decisión estratégica de la multinacional. La compañía centra su actividad en la fabricación de componentes electrónicos, principalmente orientados al mercado internacional.
CCOO ha reclamado desde el inicio la retirada del ERE, que se ha presentado mientras la empresa todavía mantiene en vigor un ERTE que afecta al 80% de la plantilla.
El sindicato también acusa a la dirección de EGO Appliance Controls de haber obstaculizado su labor desde el comienzo del proceso, iniciado el pasado 13 de mayo. Según CCOO, la empresa ha impedido el acceso de sus asesores a la fábrica para celebrar asambleas, ha dificultado el trabajo de los delegados del comité de empresa dentro del centro de trabajo y ha rechazado que las reuniones del periodo de consultas se celebren en las propias instalaciones.
CCOO advierte de que no descarta convocar movilizaciones en las próximas semanas si las negociaciones no avanzan hacia el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo.
La próxima reunión del periodo de consultas está prevista para el 28 de mayo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La trama de Zapatero pactó una 'comisión' del 3% por la construcción del complejo de 2.000 millones del Hard Rock de Tarragona
- David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
- Una nueva estrategia con luz elimina células tumorales resistentes en modelos de cáncer de mama
- Renovado el acuerdo entre España y Estados Unidos para compartir las bases de Morón y Rota
- Los mayores de 45 años y los jóvenes en paro tendrán prioridad en las nuevas políticas de empleo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 %
- Un gran amor de la infancia de Pablo Motos se presenta en 'El hormiguero' y le deja sin palabras
- Jonathan Andic entregó a los Mossos un iPhone sin los Whatsapps anteriores a la muerte de su padre