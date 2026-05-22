Cementos Molins prepara su salto al mercado continuo para ganar liquidez y visibilidad bursátil

La catalana Cementos Molins ha anunciado en su próxima junta general de accionistas someterá a votación la autorización al consejo de administración para solicitar la admisión de todas sus acciones en la Bolsa de Madrid e incorporarse al mercado continuo, manteniendo al mismo tiempo su cotización en Barcelona.

Así lo ha explicado en la convocatoria remitida este viernes a la CNMV, que se celebrará en formato híbrido el próximo 26 y 27 de junio desde la sede social de la compañía en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). En el comunicado, la empresa plantea la “delegación de facultades en el consejo de administración para la solicitud de admisión a negociación de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Cementos Molins, S.A. en la Bolsa de Valores de Madrid y su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE o Mercado Continuo)”.

Con esta operación, el grupo busca concentrar toda la negociación de sus títulos en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE), el principal mercado electrónico español, con el objetivo de reforzar la liquidez del valor y aumentar su visibilidad entre los inversores. Actualmente, las acciones de la empresa cotizan en el tradicional mercado de corros de Barcelona. De salir adelante esta delegación, el consejo podría ejecutar todos los trámites necesarios ante organismos como BME, Iberclear o la propia CNMV.

Reordenación del consejo y cambios en la gobernanza

Más allá del posible salto al mercado continuo, la junta servirá también para abordar una profunda renovación del órgano de gobierno de la cementera. El consejo propondrá la reelección de Carles Rivera Molins como consejero dominical y de Rafael Villaseca como independiente.

Además, la empresa planteará la incorporación de nuevos perfiles al máximo órgano de dirección: Pablo Molins Amat, Ignacio Monfort Guasch, Carmen Gómez de Barreda y Ángeles Santamaría Martín.

En paralelo, la compañía quiere adaptar su modelo retributivo a las prácticas actuales de gobierno corporativo. Para ello, propondrá modificar los estatutos sociales y eliminar las dietas por asistencia al consejo y a sus comisiones, sustituyéndolas por otro esquema de remuneración.

La junta deberá aprobar también las cuentas anuales de 2025, los informes de gestión y la política de remuneraciones del consejo para el ejercicio en curso.

El impacto de la compra de Secil

El movimiento bursátil y la renovación interna llegan apenas unos meses después de que Molins culminara una de las operaciones más relevantes de su historia reciente con la adquisición de la portuguesa Secil por 1.400 millones de euros.

La compra, cerrada a finales de marzo, ha permitido al grupo ganar tamaño y diversificación geográfica, reduciendo además su exposición a la volatilidad de determinadas divisas gracias al mayor peso de ingresos denominados en euros. Según las cifras proforma de 2025, la integración de ambos negocios elevaría las ventas conjuntas hasta los 1.638 millones de euros, con un Ebitda ajustado de 534 millones.

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En últimos resultados anuales de 2025, Molins cerró el ejercicio con un beneficio neto de 185 millones de euros, un 1% más que en 2024. La cifra de negocio ascendió a 1.368 millones de euros y creció un 8% en términos comparables