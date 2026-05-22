¿Dónde es fiesta el 25 de mayo, día de la Segunda Pascua, en España?

Con el verano a la vuelta de la esquina, las ganas de desconectar y disfrutar de unos días libres aumentan entre los españoles. De hecho, tras un puente de mayo marcado por las lluvias en varias comunidades, el calor parece haberse instalado definitivamente en la Península con previsión de alargarse durante los próximos meses.

Sin embargo, antes de que comience oficialmente la época estival, los habitantes de algunas regiones del país están de suerte, ya que podrán disfrutar de un día festivo adicional antes de que termine el mes de mayo.

La Segunda Pascua

Se trata del 25 de mayo, día de la Segunda Pascua o Pascua Granada, que tiene lugar el quincuagésimo día después del domingo de Resurrección y de ahí provienen las palabras Pentecostés, de origen griego, y Cinquagesma.

Se trata de una fecha móvil, ya que depende del calendario de Semana Santa, y tampoco festivo autonómico general, sino que cada ayuntamiento decide si lo incorpora o no a su calendario laboral local.

Fin de semana largo

Este fin de semana largo -del sábado 23 al lunes 25 de mayo- no solo se celebrará en más de 140 municipios de Catalunya, sino también en las siguientes localidades:

Ciudad Real : Provincia de Ciudad Real (Castilla-La Mancha).

: Provincia de Ciudad Real (Castilla-La Mancha). Santander : Provincia de Cantabria.

: Provincia de Cantabria. Zamora : Provincia de Zamora (Castilla-León).

: Provincia de Zamora (Castilla-León). Getafe : Provincia de Madrid (Comunidad de Madrid).

: Provincia de Madrid (Comunidad de Madrid). S'Horta: Localidad del municipio de Felanitx, Mallorca (Islas Baleares).

Con todo, la mejor forma de asegurar si un pueblo tiene fiesta es consultar directamente el calendario laboral en la web de su ayuntamiento.

El siguiente festivo

Además, aquellos que tengan fiesta podrán disfrutar de un día espléndido, ya que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el lunes se mantendrán las temperaturas elevadas en la mayor parte del país.

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El siguiente festivo del que sí podrán disfrutar todos los españoles es el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, que este año cae en sábado. Sin embargo, según ha dictaminado recientemente la Audiencia Nacional, las empresas estarán obligadas a compensar este día con una jornada de descanso adicional para que no sea absorbida por el descanso semanal.