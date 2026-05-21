El 31% de los turistas que visiten Catalunya este año gastarán más que el pasado

El nuevo modo de hacer turismo, más experiencial, más digitalizado y en busca de propuestas más singulares, ha echado el ojo a Catalunya, un destino en el que uno de cada tres visitantes tienen previsto incrementar este año su gasto. El sector turístico catalán no es ajeno a ello y hace días que prevé que, además de incrementar la ocupación gracias a turistas que quieran alejarse de destinos afectados por la guerra en Oriente Medio, también lleguen a España visitantes de mayor poder adquisitivo.

Así, según recoge el informe Travel Trends 2026, elaborado por el líder mundial en pagos digitales Visa, junto al Payment Innovation Hub, el turista que viajará a Catalunya destaca por unos ingresos más elevados, por un perfil más digital y por un creciente interés por las experiencias 'premium'. El estudio recoge que la mitad de los ciudadanos de México que viajan este 2026 incluyen Catalunya en sus visitas. Le siguen Estados Unidos, con un 45%; China, con un 43%, y ya más alejado, el Reino Unido, con un 15%.

El gasto medio de los turistas superará los 2.500 euros, y muchos de ellos destinarán este presupuesto al comercio, la restauración y las actividades locales. Entre las principales motivaciones para visitar Catalunya destacan las visitas culturales (68%), conocer ciudades icónicas (65%) y disfrutar del ocio y la playa (53%). En el caso del turista estadounidense, el gasto previsto es especialmente elevado: el 36% estima gastar entre 2.000 y 3.000 dólares por persona y el 38% prevé superar los 3.000 dólares.

"Estamos viendo una transformación en la forma de viajar, con consumidores que priorizan experiencias más significativas y personalizadas”, señala Eduardo Prieto, director general de Visa en España. Catalunya atrae especialmente a viajeros internacionales que visitan España por primera vez y que integran el destino dentro de rutas multiciudad, reforzando el papel de esta comunidad como enclave estratégico dentro del turismo internacional. El 93% de quienes visitarán Catalunya prevé combinar el destino con otras zonas españolas, entre las que destacan Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Islas Canarias y Baleares.

En pareja o con la familia

Según el perfil del viajero, más de la mitad de quienes visitarán Catalunya lo harán acompañados de entre dos y tres personas más. Solo un 4% viajará en solitario y apenas un 3% lo hará en grupos de más de cinco personas. La mayoría viajará en pareja o en familia con hijos, mientras que cerca del 15% lo hará con amigos.

El informe también muestra un turista cada vez más autónomo y digitalizado. Más del 60% organiza el viaje por su cuenta, mientras que otros recurren a plataformas 'on line' intermediarias. Además, el 34% ya planifica su viaje a través de conversaciones con herramientas de inteligencia artificial y 'chatbots'. Entre quienes preparan con antelación sus actividades y reservas, las principales razones son garantizar disponibilidad, mejorar la experiencia y reducir el estrés asociado al viaje.

En cuanto a las compras y servicios en destino, el comportamiento también refleja una creciente planificación digital. El 60% de los turistas reserva el alquiler de coche una vez ya se encuentra en el destino, mientras que el 51% contrata desde su país de origen paquetes turísticos que incluyen visitas guiadas y atracciones. "Esta evolución eleva el valor del turismo y acelera la digitalización del sector, donde los pagos juegan un papel clave en toda la experiencia. España, gracias a su posicionamiento y capacidad de adaptación, cuenta con una ventaja clara para aprovechar esta tendencia", agrega en este sentido Prieto.