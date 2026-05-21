Stellantis 'entrega' al grupo chino Dongfeng la joya de Citroën en Francia

China sigue extendiendo sus tentáculos en el dispositivo industrial de Stellantis en Europa. Primero fue la planta de Villaverde —cuyo origen se remonta a los años sesenta del pasado siglo, de la mano del gallego Eduardo Barreiros— con Leapmotor, y ahora le ha tocado el turno a la otrora joya de la corona de Citroën en Francia, Rennes, una factoría que en sus mejores años llegó a operar con hasta tres líneas de producción simultáneas (hoy solo tiene una cadena de montaje, la que ensambla el Citroën C5 Aircross). En esta ocasión, el socio elegido es un viejo conocido de la multinacional que pilota Antonio Filosa: Dongfeng, grupo que llegó a poseer el 14% del capital de la antigua PSA y con el que mantiene una relación histórica. Dos fábricas en dos países —España y Francia—, y no serán las últimas.

El acuerdo con Dongfeng es prácticamente idéntico al de Leapmotor: se crea una joint venture de la que Stellantis controlará, teóricamente, un 51%, mientras que la firma asiática tendrá el 49% restante para, según confirmó ayer el consorcio de origen francoitaliano, encargarse de la venta, distribución, fabricación, compra e ingeniería de los vehículos premium de la marca Voyah en mercados designados de Europa, aprovechando la red y la experiencia posventa de Stellantis. La compañía también albergaría actividades conjuntas de compras e ingeniería, sacando partido al ecosistema low cost de Dongfeng. Y, por último, al igual que se anunció para Villaverde, Dongfeng podría fabricar sus vehículos en la histórica planta bretona de Rennes —un hecho sin precedentes en la historia automovilística francesa— para sortear los aranceles impuestos por la Unión Europea.

«Los planes que anunciamos hoy llevan nuestra cooperación recientemente fortalecida con Dongfeng a una dimensión completamente nueva de una asociación internacional en beneficio de los clientes de todo el mundo», declaró Filosa, que mañana presentará el nuevo plan estratégico de Stellantis para los próximos años.

A principios de este mes, Stellantis y Dongfeng ya habían anunciado el refuerzo de su antigua joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co., con sede en China, que producirá nuevos vehículos de Peugeot y Jeep en su planta de Wuhan para el mercado chino y para la exportación global a partir de 2027. Desde su creación, esta sociedad ha producido más de 6,5 millones de vehículos de las marcas Peugeot y Citroën en China, tanto para el mercado nacional como para el internacional. Dongfeng también fue clave en el rescate de la antigua PSA en 2014 tras la llegada de Tavares, al desembolsar más de 800 millones de euros por el 14% del capital, al igual que el Estado francés y la familia Peugeot. Hoy conserva en torno al 1,7% de los títulos.

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Stellantis también anunció hoy la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) con Jaguar Land Rover (JLR) para explorar oportunidades de colaboración en el desarrollo de productos en Estados Unidos. Según los términos del memorando de entendimiento no vinculante, Stellantis y JLR explorarán oportunidades de colaboración para crear sinergias en el desarrollo de productos y tecnología, aprovechando las fortalezas complementarias de ambas compañías para generar valor para ambas organizaciones.