La peste porcina suma dos nuevos positivos, la subida más baja desde que empezó la crisis

La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat ha confirmado dos nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes, todos ellos dentro de la zona de alto riesgo (uno en Castellbisbal y el otro en Molins de Rei), lo que permite mantener los límites del perímetro de seguridad en los 19 municipios fijados hace unas semanas. El último balance de la campaña para erradicar el virus, que se detectó por primera vez en Catalunya el pasado 28 de noviembre, arroja 294 muestras analizadas la última semana, con lo que el porcentaje de positivos es del 0,7%, una de las tasas más bajas de estos casi seis meses. Hasta ahora, en la zona de seguridad, se han analizado 5.548 jabalíes, de los que 322 han sido casos de jabalíes infectados.

De todas maneras, recuerdan fuentes del sector ganadero, "aunque esta vez solo se hayan encontrado dos jabalíes infectados, todavía hay mucho trabajo por hacer y no se podrá afirmar que el virus está eliminado mientras esos animales sigan por la zona", advierte Rossend Saltiveri, responsable del Porcino en el sindicato Unió de Pagesos (UP). Solo cuando hayan pasado unas semanas sin nuevos casos, se pondrá en marcha el contado de 12 meses para que España pueda ser declarada país libre de PPA y se restablezcan las exportaciones a todos los países.

Este es un mapa que muestra las restricciones por la peste porcina en Catalunya. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Capturas y cierres

Mientras tanto, el Govern mantiene desplegado sobre la zona cero "un dispositivo de erradicación de la enfermedad sin precedentes en cuanto a materiales y efectivos", asegura este jueves Agricultura en un comunicado. En estos momentos, para intensificar al máximo las capturas de jabalíes, en la zona de alto riesgo, se han instalado un total de 26 trampas y 34 'pig brigs' (trampas colectivas) y para evitar la salida o entrada de jabalíes dentro de las zonas restringidas se han ejecutado 327 cierres.

Esta semana, en el despliegue sobre el terreno han trabajado 2.066 efectivos, bajo la coordinación del departamento de Agricultura, que también organiza las capturas en la zona de bajo riesgo en colaboración con las sociedades de cazadores y ayuntamientos. Este fin de semana han llevado a cabo cuatro redadas con la participación de 98 cazadores y 170 perros.