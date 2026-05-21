La Seguridad Social abonará en junio la paga extra de verano a millones de pensionistas: fechas en CaixaBank, Santander, BBVA y otros bancos

Junio volverá a ser uno de los meses más esperados del año para millones de jubilados y pensionistas en España. La razón es que la Seguridad Social abonará junto a la mensualidad ordinaria la conocida como paga extra de verano, un ingreso adicional que, en la mayoría de los casos, equivale a una mensualidad completa de la pensión.

Aunque no se trata de una ayuda nueva ni de un pago extraordinario aprobado recientemente por el Gobierno, lo cierto es que muchos pensionistas verán reflejado en su cuenta bancaria un ingreso notablemente superior al habitual. La Seguridad Social mantiene desde hace años el sistema de 14 pagas anuales para la mayoría de pensiones contributivas: doce mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias, una en junio y otra en noviembre.

La normativa oficial no fija un día concreto de ingreso para cada banco. Sin embargo, las entidades financieras suelen adelantar el pago varios días respecto al calendario ordinario, por lo que ya existen previsiones sobre cuándo podría cobrarse la paga extra este año.

Fechas previstas de cobro

Estas son las fechas orientativas que manejan habitualmente las principales entidades bancarias, tomando como referencia los últimos abonos realizados y el calendario habitual de anticipos de pensiones:

CaixaBank : previsión entre el 24 y el 25 de junio.

: previsión entre el 24 y el 25 de junio. Santander : previsión entre el 24 y el 25 de junio.

: previsión entre el 24 y el 25 de junio. BBVA : previsión a partir del 25 de junio.

: previsión a partir del 25 de junio. Banco Sabadell : previsión alrededor del 25 de junio.

: previsión alrededor del 25 de junio. ING : previsión entre el 25 y el 26 de junio.

: previsión entre el 25 y el 26 de junio. Abanca : previsión desde el 25 de junio.

: previsión desde el 25 de junio. Unicaja: previsión entre el 24 y el 25 de junio.

Estas fechas no han sido confirmadas oficialmente por la Seguridad Social y pueden variar en función de la política de cada entidad. El organismo público recuerda que las pensiones contributivas se abonan “a mes vencido”, aunque los bancos suelen adelantar el ingreso para fidelizar clientes.

Quién cobra la paga extra y quién no

La paga extraordinaria de verano corresponde a la mayoría de perceptores de pensiones contributivas de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y favor de familiares.

No obstante, hay excepciones importantes. Las pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional normalmente tienen las pagas extraordinarias prorrateadas en las doce mensualidades del año. En estos casos, el pensionista no recibe un ingreso doble en junio porque ya cobra esa parte proporcional mes a mes.

Tampoco todos los jubilados cobrarán la extra íntegra. Aquellas personas cuya pensión haya sido reconocida recientemente podrían percibir únicamente la parte proporcional generada hasta la fecha. La paga extraordinaria de verano se devenga, según establece la Seguridad Social, entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo.

Más de 10 millones de pensiones en España

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, España supera ya los 10 millones de pensiones contributivas abonadas cada mes. La pensión media de jubilación continúa además en máximos históricos tras las sucesivas revalorizaciones ligadas al IPC.

Organismos como Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Funcas o el Instituto Santalucía vienen advirtiendo desde hace años del creciente peso del gasto en pensiones sobre las cuentas públicas, especialmente en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la jubilación progresiva de la generación del baby boom. Aun así, el sistema mantiene el esquema tradicional de pagas extraordinarias para la mayoría de pensionistas.

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En cualquier caso, conviene recordar que la paga extra de junio no supone un ingreso adicional ajeno a la pensión habitual ni una nueva medida aprobada este año. Se trata de una de las dos pagas extraordinarias contempladas dentro del sistema contributivo de la Seguridad Social y que millones de pensionistas reciben cada verano.