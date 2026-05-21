El Ibex 35 abre con una leve caída del 0,11% y se mantiene sobre los 18.000 puntos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con un descenso del 0,11%, hasta situarse en los 18.031,3 puntos, en una apertura marcada de nuevo por la evolución del petróleo, con el Brent en el entorno de los 106 dólares por barril.

En concreto, el crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba en la apertura de las bolsas europeas alrededor de los 106,4 dólares, tras avanzar un 1,3%. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se negociaba en torno a los 99,6 dólares, con una subida del 1,4%.

En el plano macroeconómico, el Tesoro Público español volverá este jueves a los mercados con una subasta de bonos y obligaciones del Estado en la que espera captar entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros.

En el ámbito internacional, los inversores siguen pendientes de la política monetaria de Estados Unidos. Este miércoles, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal indicó, tras su última reunión, que podría ser necesario un nuevo endurecimiento monetario si la inflación continúa al alza y se mantiene por encima del objetivo del 2%, en línea con el mandato dual del banco central: máximo empleo y estabilidad de precios.

En el terreno empresarial, tras el cierre de las bolsas europeas se conocieron los resultados de Nvidia, que cerró el primer trimestre de su ejercicio fiscal con un beneficio neto de 58.321 millones de dólares, unos 50.181 millones de euros, lo que supone un incremento del 211% respecto al mismo periodo del año anterior.

Entre las compañías españolas, FCC ha informado antes de la apertura del mercado de que someterá a votación en su junta general de accionistas, prevista para el 24 de junio en primera convocatoria, la distribución de un dividendo de 0,50 euros brutos por acción con cargo a la reserva por prima de emisión.

Asimismo, Inmocemento, la sociedad independiente surgida de la escisión de los negocios inmobiliario y cementero de FCC, propondrá repartir un dividendo de 0,15 euros brutos por acción, también con cargo a la prima de emisión, en su junta de accionistas convocada para el 24 de junio.

Por su parte, Atrys Health ha comunicado que registró una cifra de negocio de 37,5 millones de euros en el primer trimestre del año, un 6,3% más que en el mismo periodo de 2025.

También Cirsa ha informado de que cerró el primer trimestre con un beneficio neto de 44,6 millones de euros, un 59% más que un año antes, según sus resultados trimestrales.

En los primeros compases de la sesión, entre los valores con mayores subidas del Ibex destacaban Naturgy, con un avance del 1,7%, seguida de Repsol, que repuntaba un 0,9%, y Sabadell, con un alza del 0,8%. En el lado contrario, Indra cedía un 1,4% y Solaria retrocedía un 1,2%.

El resto de las principales bolsas europeas abría con signo mixto. Fráncfort bajaba un 0,1% y Londres perdía un 0,4%, mientras que Milán subía un 0,2% y París avanzaba un 0,1%.

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En el mercado de divisas, el euro cedía frente al dólar y se intercambiaba a 1,1619 dólares. Por su parte, la rentabilidad exigida al bono español a diez años subía hasta el 3,534%.