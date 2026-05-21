Jet privado, arte y sociedades patrimoniales: así estaba repartida la fortuna de Isak Andic más allá de Mango

La figura de Isak Andic siempre estuvo ligada a Mango, pero el patrimonio del empresario iba mucho más allá de la multinacional de moda. Tras la reapertura de la investigación sobre su muerte y el creciente interés alrededor de su herencia, distintos registros mercantiles, documentos societarios y publicaciones económicas permiten reconstruir cómo estaba organizada una de las mayores fortunas empresariales de España.

Durante años, el fundador de Mango fue levantando una estructura patrimonial basada en holdings familiares, inversiones inmobiliarias y activos de alto valor, una estrategia habitual entre grandes empresarios para ordenar la sucesión y proteger el patrimonio. Aunque muchas cifras exactas no son públicas, sí existen datos contrastados que permiten entender la dimensión de su legado más allá del negocio textil.

Según la información disponible en registros mercantiles y medios económicos como Reuters o Financial Times, la familia Andic controla alrededor del 95% de Mango a través de sociedades patrimoniales, mientras que el consejero delegado, Toni Ruiz, mantiene una participación minoritaria. La principal estructura utilizada por la familia ha sido Punta Na Holding, desde donde se han canalizado históricamente participaciones empresariales e inversiones. Pero la fortuna de Isak Andic no se limitaba a las acciones de Mango.

Un patrimonio diversificado más allá de la moda

Diversas publicaciones especializadas y documentos societarios sitúan entre los activos vinculados al empresario un jet privado, embarcaciones de recreo, propiedades inmobiliarias y una colección de arte contemporáneo construida durante años.

El avión privado del fundador de Mango ya había aparecido anteriormente en informaciones de prensa económica y de sociedad vinculadas a sus desplazamientos internacionales y operaciones corporativas. También se conocía su relación con el velero “Nirvana Formentera”, asociado al entorno familiar y empresarial del empresario catalán.

A ello se sumaba una importante actividad inversora fuera del textil. Fuentes financieras y medios especializados llevan años apuntando a inversiones inmobiliarias y patrimoniales diversificadas, especialmente en Cataluña y otros mercados europeos, aunque no existe un inventario público completo del patrimonio total de la familia.

La colección artística es otro de los elementos que más interés ha despertado tras las últimas informaciones. La familia Andic ha mantenido históricamente una estrecha vinculación con el ecosistema cultural barcelonés y con iniciativas relacionadas con el arte contemporáneo. Sin embargo, el valor exacto y la composición completa de esa colección no han trascendido oficialmente.

La sucesión ya estaba en marcha

Uno de los aspectos que más destacan quienes conocen la evolución del grupo es que Isak Andic llevaba años preparando la sucesión empresarial. La profesionalización de Mango, el ascenso de Toni Ruiz como principal ejecutivo y la participación progresiva de sus hijos en distintas áreas del holding familiar formaban parte de un proceso iniciado mucho antes de la muerte del empresario.

En paralelo, distintos medios han informado de que Andic habría estudiado fórmulas filantrópicas y fundacionales para parte de su legado, aunque no se conocen públicamente todos los detalles del testamento firmado en 2023.

La investigación judicial abierta en torno a su fallecimiento ha vuelto a poner el foco sobre esa arquitectura patrimonial y sobre el reparto de una fortuna que, según estimaciones publicadas en rankings internacionales y medios financieros, se situaba entre las más elevadas del sector empresarial español.

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Más allá de las cifras concretas –muchas de ellas aproximadas y nunca confirmadas oficialmente–, el caso ha revelado hasta qué punto el imperio construido por Isak Andic trascendía Mango. Detrás de la marca de moda existía una compleja red de sociedades, inversiones y activos diseñada durante décadas para garantizar la continuidad de uno de los grandes patrimonios familiares del país.