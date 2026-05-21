Ficosa rebaja los despidos de 172 a 113 y ofrece indemnizaciones de 18 días por año trabajado

La dirección de Ficosa ha presentado su primera propuesta indemnizatoria para los afectados en el expediente de regulación de empleo (ERE) que negocia con los sindicatos. La compañía ha planteado reducir de 172 a 113 el número de despidos, a costa de llevar a 38 personas del departament de ingeniería a una suspensión temporal de año y medio. Por la banda de las compensaciones, ofrece el equivalente a 18 días por año trabajado, con tope de 15 mensualidades; una indemnización similar a la de un cese objetivo. Los sindicatos han considerado insuficiente el montante, la reunión de este jueves en el Departament de Treball ha finalizado sin acuerdo y una asamblea de trabajadores decidirá si activan movilizaciones.

Las negociaciones para el despidos colectivo en Ficosa avanzan, quedan dos semanas para finalizar el periodo de consultas, pero las posiciones todavía están alejadas. La compañía dirigida por Xavier Pujol registró formalmente el pasado 4 de mayo una reestructuración, tal como avanzó EL PERIÓDICO, por motivos organizativos y productivos. La corporación catalana pretende derivar parte de sus recursos de la industria automovilística, su histórica especialización, hacia otros mercados, como el armamentístico. Y para ello ha decidido implementar un recorte de personal en su planta de Viladecavalls, donde inicialmente prentedía recortar un 21% de su plantilla de 800 empleados.

Los ánimos entre los trabajadores están caldeados, con varias reuniones previas entre dirección y sindicatos sin propuestas sólidas de indemnizaciones o desafectaciones. Hasta este jueves, cuando en la sede del Departament de Treball la compañía ha destapado sus primeras cartas. Los negociadores de la empresa han sido recibidos en el número 148 de la calle Sepúlveda de Barcelona por decenas de trabajadores manifestándose contra los despidos.

Invertir en Defensa

El primer movimiento de la empresa ha buscado minimizar el recorte, pasando de 172 puestos afectados a 113 despidos y otros 38 suspendidos durante año y medio vía expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). "Se han producido avances en la negociación, pero, al tratarse de un proceso todavía en curso, no confirmaremos ni desmentiremos detalles concretos hasta que se alcance un acuerdo entre las partes", afirman desde Ficosa.

Las centrales se han opuesto desde el primer momento al expediente, ya que entienden que la empresa está actualmente con balances sólidos y en expansión, trazando alianzas en el sector de la defensa. Europa está preparando su rearme y Ficosa es una de las compañías que ha levantado la mano para ofrecer su tecnología y conocimiento para ello y así captar parte de los miles de millones que las administraciones movilizarán durante los próximos años.

El consejero delegado de la compañía, Xavier Pujol, participó como uno de los ponentes destacados en el acto organizado a principios de mayo por la Cambra de Comerç de Barcelona en el que la entidad, de manera coordinada con el Govern, buscó poner en valor y publicitar el potencial de la industria catalana y su margen de reconversión hacia usos militares. Ficosa ha firmado una alianza con Indra para desarrollar tecnología para vehículos militares y también está en conversaciones con el gigante europeo General Dynamics, entre otros.

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Este año en Catalunya se han registrado, de enero a abril, un total de 2.977 despidos vía ERE, según los últimos datos recopilados por el Departament de Treball. Representan un 36% más que los registrados el año pasado y confirman la tendencia al alza de compañías que optan por reestructuraciones, pese al buen momento que atraviesa el conjunto del mercado laboral.