Comprar un tractor, una misión casi imposible: "El precio de la maquinaria se ha triplicado, pero los productores cobran lo mismo"

La Fira de Sant Isidre es uno de los grandes escaparates que tiene el comercio de la maquinaria agrícola en el Solsonès. Tractores, empacadoras, recolectoras, remolques y otras herramientas se exponen imponentes entre visitantes curiosos que juegan a adivinar el precio. Desde el otro lado, entienden las ferias justamente para la exhibición, porque las ventas se hacen fuera de este escenario.

Lo explicaba en la cita de este año Toni Marbà, trabajador en Serveis Mecànics del Solsonès, que destacaba que el principal aliciente que tiene un posible comprador es poder comparar diferentes opciones en un mismo entorno. En todo caso, ponía de manifiesto que las ventas son muy fluctuantes, y están muy condicionadas a la disposición de ayudas públicas. "Sin subvenciones, muchos cambios de maquinaria son inviables", afirmaba.

De hecho, Marbà señalaba que en los últimos años hay diferente sintomatología que refuerza esta tendencia. Por una parte, se está alargando la vida útil de la maquinaria: "Si antes se cambiaban a partir de las 8.000 o 10.000 horas de trabajo en el campo, ahora es entre las 15.000 y 20.000". También citó como ejemplo la concentración de las explotaciones, en toda Catalunya, para que sean más productivas y que estas inversiones puedan ser asumibles.

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Es en este contexto que el sector ya explora nuevas vías para ofrecer su adquisición, con formatos como el renting. "La maquinaria está subiendo tanto de precio y hacer la inversión es tan difícil que cada vez se valora más, aunque el precio por hora acabe resultando más alto", afirmaba Marbà. Y es que, tal como expuso, "el precio de la maquinaria se ha triplicado los últimos 20 años, pero los productores cobran lo mismo".