Sanfeliu presenta a su nuevo equipo en Barcelona Global

La Barcelona Global de Josep Lluís Sanfeliu sigue ultimando sus detalles. El consejo de supervisión de la entidad ha avalado este miércoles su candidatura a la presidencia del organismo y queda un último trámite (la votación de la asamblea general de socios, que se llevará a cabo el 19 de junio) para que dé comienzo formalmente su mandato.

En un acto que ha contado con la participación de 70 personas, Sanfeliu ha presentado al equipo con que quiere liderar Barcelona Global. En lo alto del organigrama aparecen como vicepresidentes el presidente de honor de Cuatrecasas, Rafael Fontana, el cofundador de Miura Partners, Lluís Seguí, y la directora general de Colonial, Carmina Ganyet, que será la única de ellos que repite en el cargo.

Cabe recordar que en el seno de Barcelona Global hubo una cierta discrepancia sobre la figura del nuevo presidente, que debía sustituir al carismático Ramon Agenjo (Damm). Tal y como avanzó EL PERIÓDICO, hubo un vivo debate interno sobre si el nuevo presidente debía ser Sanfeliu (fundador del fondo biotecnológico Asabys) o el propio Fontana. Las fuentes consultadas apuntaban que la cuestión se zanjó con un acuerdo oficioso para que Sanfeliu cumpliera ahora sus dos años de mandato para dejar paso en 2027 al abogado.

Las caras nuevas

Nueve de los miembros presentados por la comisión ejecutiva se estrenan en este órgano. Se trata de Silvia Alsina, directora general de Román; Chema Casas (Telefónica Catalunya), el chef Romain Fornell; Michael Goldenberg (Value Retail); Ousman Umar (Nasco Feeding Minds); Ernest Quingles (Axia&Partners) e Isabel Vidal (Grup Focus). A ellos se unen los citados Fontana y Seguí.

Los 11 miembros que continuarán formando parte de dicha comisión son, además de Ganyet, Ainhoa Moll (Prensa Ibérica), Maria Alsina (CaixaBank), Michael Blackman (ISE), Sergi Loughney (La Caixa), Jaume Oliu (Harvest Capital Management), Daniel Puig (FBCN), Lidan Qi Xhou (Aleu Medical), Josep Tabernero (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia), Carlos Ventura (Banc Sabadell) y Ana Godó (Grupo Godó).

En el nuevo organigrama, vigente por dos años, se mantienen Mercè Conesa como directora general y Héctor Bros como secretario de la comisión ejecutiva.

El presidente de Barcelona Global desde 2024, Ramon Agenjo, saluda al candidato Josep Lluís Sanfeliu. / cedida

Sanfeliu ha explicado que quiere que su mandato se base en tres pilares: las personas, los sectores estratégicos con futuro y arraigo en la ciudad y la atracción de inversión. "Siempre con una prioridad transversal: construir una Barcelona más abierta, acogedora, competitiva y preparada para liderar grandes proyectos internacionales".

El presidente saliente, Ramon Agenjo, ha destacado durante la reunión "el orgullo que supone presidir una asociación como Barcelona Global, que trabaja para mejorar la ciudad".

El presidente saliente, Ramon Agenjo, en un momento de la reunión de este miércoles / Cedida

Expertos en atracción de inversión

Antes de Sanfeliu, Barcelona Global ha estado presidida por Maria Reig, Joaquim Coello, Emilio Cuatrecasas, Marian Puig, Gonzalo Rodés, Pau Guardans, Aurora Catà y Maite Barrera. Todos ellos son presidentes de honor en la actualidad.

En los últimos años, Barcelona Global se ha hecho un espacio en la constelación de organizaciones empresariales de la capital catalana siendo responsable de haber atraído a un importante número de empresas extranjeras a Catalunya. Para hacerlo, Barcelona Global tiene el departamento Barcelona & Partners, abierto en 2021. Esta entidad ha tenido un papel relevante en el aterrizaje de compañías como Pepsico, Delfos, Bayer, Hellofresh, ZF Group o Veriff. También participó en la llegada de la Copa América de vela que se disputó el pasado año.