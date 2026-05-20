Pisos, deuda pública o acciones: la nueva moda financiera de convertir activos en ‘fichas’ digitales se multiplica por cinco en solo un año

Comprar una pequeña parte de un edificio en Madrid, deuda pública estadounidense o acciones de una empresa desde el móvil y en segundos. Eso es lo que promete la tokenización, una tecnología nacida en el mundo cripto que empieza a seducir a bancos y grandes fondos. Ahora empieza a convertirse en una tendencia real dentro de las finanzas globales y cada vez llama más la atención del pequeño inversor.

El mercado de los llamados activos tokenizados –representaciones digitales de activos reales registradas en blockchain– ha alcanzado los 31.400 millones de dólares en valor distribuido y negociable, según un informe reciente de Binance Research elaborado con datos de la plataforma especializada RWA.xyz. La cifra supone multiplicar casi por cinco el tamaño de este mercado desde comienzos de 2025.

Detrás del fenómeno hay una idea relativamente sencilla: convertir activos tradicionales en ‘fichas’ o trozos digitales que puedan comprarse, venderse o fraccionarse con más facilidad a través de internet. Igual que una acción representa una parte de una empresa, la tokenización busca representar digitalmente activos como bonos del Estado, inmuebles, oro, fondos de inversión o hasta obras de arte.

Aunque el concepto nació ligado al ecosistema de las criptomonedas, cada vez más entidades financieras tradicionales exploran esta tecnología como una forma de abaratar costes, agilizar operaciones y abrir nuevos mercados de inversión.

Según Binance Research, cerca de la mitad del mercado actual de activos tokenizados está vinculado a deuda pública estadounidense. También destacan los tokens (esas fichas digitales) respaldados por oro, valorados en unos 5.100 millones de dólares, y las acciones tokenizadas, que ya superan los 1.500 millones.

La tokenización funciona utilizando tecnología blockchain, el mismo sistema sobre el que operan criptomonedas como Bitcoin. Sin embargo, en este caso el objetivo no es crear monedas digitales especulativas, sino registrar y mover activos financieros reales de forma digital, automatizada y disponible las 24 horas del día.

“Internet cambió cómo consumimos música, series o prensa. Ahora las finanzas quieren cambiar cómo se posee cualquier activo”, resume una de las ideas que recorre el informe.

De las criptomonedas a la banca tradicional

El crecimiento del sector coincide con un creciente interés de bancos, gestoras y grandes fondos por este tipo de infraestructuras digitales. La tokenización ya no es solo una conversación de startups tecnológicas o plataformas cripto.

En las últimas semanas, la propia banca española ha pedido al Banco Central Europeo (BCE) acelerar el desarrollo del euro digital mayorista para facilitar operaciones financieras sobre tecnología blockchain, con pagos inmediatos y liquidaciones automáticas. El propio BCE sigue insistiendo en un sistema tokenizado para fortalecer la integración financiera del bloque.

El informe de Binance Research sostiene que el mercado todavía se encuentra en una fase muy inicial. Según sus cálculos, los activos tokenizados apenas representan alrededor del 0,01% del mercado potencial global de activos financieros.

Más de 1 billón de dólares en 2030

Aun así, la firma plantea un escenario base en el que este sector podría alcanzar 1,6 billones de dólares en 2030 si continúan avanzando la regulación, la infraestructura tecnológica y la entrada de inversores institucionales.

Uno de los argumentos más repetidos por la industria es que esta tecnología podría facilitar el acceso a determinadas inversiones mediante la fragmentación de activos. Por ejemplo, permitir comprar pequeñas participaciones de productos financieros o inmobiliarios que hasta ahora requerían grandes cantidades de capital.

Sin embargo, el desarrollo del sector también plantea dudas importantes sobre regulación, liquidez y riesgos financieros.

Los riesgos que todavía preocupan

Los supervisores europeos mantienen una posición prudente respecto al auge de los activos digitales. El Banco de España, en su último Informe de Estabilidad Financiera, ha advertido de los riesgos sistémicos asociados al crecimiento de determinadas monedas digitales y a la creciente conexión entre el sistema financiero tradicional y los mercados cripto.

Además, varios estudios académicos alertan de que muchos activos tokenizados siguen teniendo poca liquidez real. Es decir, aunque puedan dividirse digitalmente, no siempre existen suficientes compradores y vendedores para garantizar un mercado ágil.

En España, la inversión en criptoactivos continúa siendo relativamente limitada entre los hogares. Otro análisis del Banco de España señala que el 4,8% de la población poseía criptoactivos en 2021 y que, para la mayoría de quienes invierten en ellos, su peso dentro del patrimonio financiero sigue siendo reducido.

Pese a ello, el avance de la tokenización refleja un cambio más amplio: la digitalización creciente de las finanzas y la búsqueda de nuevas formas de mover, dividir y comercializar activos a través de internet.

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La gran incógnita es si esta tecnología terminará transformando de verdad la inversión cotidiana o si seguirá siendo, al menos durante algunos años más, una herramienta utilizada principalmente por grandes entidades financieras y plataformas especializadas.