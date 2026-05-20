El piloto austríaco que ha montado una ‘startup’ en Barcelona para que la IA ayude a llevar un avión

Leo Kotil se ha puesto la gorra de emprendedor tras una década como piloto. Este austríaco de nacimiento, ha llevado aviones Ryanair o Hong Kong Airlines, ha ejercido de piloto corporativo para MHS Aviation o TAG y ha tenido su experiencia dirigiendo negocios en compañías medianas de este sector. Hasta que ha dado con la tecnología que, a su juicio, puede “eliminar todo el ruido” que entorpece la tarea de llevar un avión a su destino. Kotil es, junto al emprendedor Nikita Kaeshko, el cofundador de Overwatch AI, una ‘startup’ con sede en Barcelona que ya están probando aerolíneas que gestionan más de 30.000 vuelos al mes.

Es por su experiencia a los mandos de un avión, cuenta Kotil, quien ejerce de consejero delegado, que sabe “lo dolorosamente inconexos que son muchos de los procesos previos al vuelo y durante el mismo”. Se refiere a tener que “rebuscar” entre múltiples aplicaciones, así como en sistemas basados en sistemas operativos antiguos. “Dedicas más tiempo a esto que a pilotar el avión; esto genera una sobrecarga de información total y puede provocar retrasos masivos”, prosigue.

La plataforma que llevan desarrollando aproximadamente un año (la empresa se constituyó el verano pasado) emplea inteligencia artificial (IA) para cruzar y analizar todos estos datos operativos, y darle al piloto, a la tripulación de cabina y a los responsables de operaciones que están en primera línea, la información mucho más masticada.

Hay aerolíneas que ya están utilizando su sistema. No desvelan cuáles, solo que son compañías que gestionan más de 30.000 vuelos al mes. A modo de referencia, Vueling está entre los 15.000 y los 25.000 en función del momento del año. Hasta la fecha, han detectado mejoras como un incremento del 6,6% de la productividad de la tripulación o que las decisiones se toman mucho más exactas con la normativa pertinente en más del cuádruple de veces.

Ronda de inversión

Así han cerrado una ronda de financiación mucho más abultada de lo que es común en el ecosistema catalán en estas primeras fases. Son 1,5 millones de dólares (cerca de 1,3 millones de euros al cambio actual) que vienen de los brazos de inversión de las aerolíneas United Airlines Ventures y Pegasus, de los fondos Baobab Ventures (del inversor Carles Reina) y Masia (Pepe Borrell y Carles Trenchs) o de ‘business angels’ como el exdirector comercial de Tenstorrent David Bennett o el exvicepresidente de Cirium, Alex Brooker.

“La aviación mueve miles de millones de pasajeros al año, pero sus procesos operativos siguen dependiendo de sistemas fragmentados y documentación dispersa”, arguye Borrell, para justificar su apuesta, en la que también cuenta que hayan elegido Barcelona “como base para transformar una de las industrias más complejas del mundo”. “La gente viaja más que nunca y las operaciones de vuelo son el componente crítico de la fiabilidad, la satisfacción y el crecimiento de los ingresos para las aerolíneas”, coincide Reina.

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El dinero se destinará a contratar para ampliar el equipo de IA de Overwatch, ahora formado por menos de diez personas, así como a ampliar las capacidades operativas de la plataforma para responder a la demanda que está generando su solución. La ‘startup’ prevé implantar el sistema en más aerolíneas en los próximos meses.