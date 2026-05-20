EL PERIÓDICO estrena con Mango y Nude Project el nuevo ciclo de encuentros Tándem de líderes

EL PERIÓDICO estrena el próximo martes, 26 de mayo, Tándem de líderes, un nuevo ciclo de encuentros en los que dos referentes empresariales de distintas generaciones mantendrán un diálogo que permitirá descubrir cómo gestionan sus compañías y cuál es su visión sobre los principales retos que afronta su sector.

Con la colaboración de Glovo, esta iniciativa quiere brindar a nuestros lectores una oportunidad para conocer de cerca a directivos de reconocida trayectoria, de distintas generaciones y que lideran compañías de éxito.

El primer encuentro tendrá lugar a las 18:30 h en la Casa Cupra Raval y contará con la participación de Toni Ruiz, presidente y CEO de Mango, y Álex Benlloch, CEO y cofundador de Nude Project. Para asistir al evento es imprescindible reservar plaza en este link.

Durante la conversación, moderada por Sergi Saborit, subdirector de EL PERIÓDICO, ambos directivos abordarán los retos del sector de la moda, la evolución del consumidor y las nuevas formas de conectar con las audiencias. Ruiz y Benlloch representan dos generaciones y modelos de negocio distintos, pero comparten la capacidad de detectar tendencias y convertirlas en marcas de éxito.

Así, el presidente de Mango aportará la visión de una firma global consolidada, mientras que el cofundador de Nude Project mostrará cómo una marca emergente puede crecer desde la cercanía y la identidad digital. En la sesión se establecerá un diálogo que permitirá a ambos dirigentes manifestar qué admiran de sus respectivas empresas y conocer su opinión sobre algunos de los principales retos a los que se enfrenta el mundo de la moda, como la reinvención permanente de las tiendas físicas, la irrupción de la inteligencia artificial, la inestabilidad de las cadenas de suministro, la creciente sensibilidad del consumidor al precio o la necesaria sostenibilidad y circularidad de sus modelos de negocio.

Dos líderes de la moda 'made in Barcelona'

Mango atraviesa financieramente "el momento más sólido de su historia", según destaca Ruiz, que logró en 2025 anotarse un crecimiento del 13%, hasta alcanzar una cifra de negocio de 3.767 millones de euros. Asimismo, el beneficio neto se incrementó un 11%, con unas ganancias de 242 millones. Con una plantilla de más de 18.000 trabajadores en todo el mundo, el grupo invirtió casi 225 millones el pasado año, la mayor cifra de inversión anual de su historia, lo que le permitió superar las 2.900 tiendas en 120 mercados y una superficie de venta que roza los 900.000 metros cuadrados.

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Fundada en 2019 en Barcelona por Bruno Casanovas y Álex Benlloch, dos jóvenes emprendedores que entonces tenían 19 años, Nude Project se define como una marca de 'streetwear premium' orientada a "inspirar a una nueva generación", con una propuesta de prendas que mezclan la comodidad, con el minimalismo y la estética urbana. Las sudaderas fueron el inicio de la firma, que ahora comercializa ya todo tipo de prendas y accesorios. La marca vende actualmente en más de cien países y cuenta con once tiendas físicas en Madrid, Barcelona, Valencia, Milán, Lisboa, La Roca Village, Las Rozas, Ibiza, Ámsterdam, Berlín y Roma. Nude Project cuenta con más de 200 empleados y está considerada como una de las marcas independientes de moda de mayor crecimiento en Europa.