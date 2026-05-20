Niño Becerra, profesor de economía, analiza la situación económica en Catalunya y el impacto del "PIB masa"

El profesor y economista Santiago Niño-Becerra habla sin tapujos sobre la situación económica en Catalunya, mostrando algunos datos que pueden resultar alarmantes para muchas personas. En este caso, se centra en aspectos clave como la desigualdad de rentas entre territorios.

Tres comarcas de Cataluña, hasta un 60% del PIB autonómico

El primer dato que señala el economista sería el desajuste del PIB dentro de la comunidad autónoma. Básicamente, la economía catalana presentaría un crecimiento basado en el "PIB masa".

De esta forma, aunque la economía crece gracias al aumento de la población y del turismo, no encontramos una mejora paralela en la riqueza de sus habitantes. A su vez, según datos oficiales, solo tres comarcas generan cerca del 60% del PIB catalán.

En el caso contrario, la mayoría de estas comarcas se sitúan por debajo de la renta media en hogares catalanes, correspondiente a los 20.789 euros anuales. De hecho, si hablamos de las localidades turísticas de costa, la gran mayoría ni siquiera se acerca a este umbral.

Un aumento general del PIB en 2025, aunque desacelerado

Ahora bien, en lo que se refiere a datos publicados por el Institut d'Estadística de Catalunya, el producto interior bruto habría presentado un crecimiento anual del 2,7% en 2025. Este porcentaje habría sufrido una caída con respecto al año anterior (3,6%).

A nivel general, todos los sectores de actividad presentaron aumentos en sus cifras, con especial importancia en la construcción (+5,3%) y la agricultura (+7,2%). En cambio, los sectores productivos de industria (+1,8%) y servicios (+3,0%) habrían sufrido una aceleración menor.

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En todo caso, a pesar de los datos en alza para la economía catalana en 2025, los expertos alertan sobre una desaceleración general. En este sentido, el progreso del PIB en 2024 fue superior al experimentado en 2025. Sin embargo, el riesgo de pobreza continúa siendo uno de los grandes problemas en Catalunya, tras presentar un crecimiento de 0,8 puntos en 2025 (24,8%).