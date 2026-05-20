Proyecto desenterrado
La línea orbital ferroviaria gana una nueva estación en Sitges en un día
En la documentación sobre el trazado de la flamante infraestructura pactada entre el Govern y ERC no aparecía la parada de "Sitges Nord", que horas después se ha añadido
Territori asegura que es un "ramal" de la línea y que está contemplada en la inversión de 5.200 millones de euros
La línea orbital ferroviaria, en cinco claves: un trazado de 120 kilómetros que quiere transformar la movilidad metropolitana
Govern y ERC escenifican el acuerdo de presupuestos en la presentación de la línea orbital ferroviaria
La línea orbital ferroviaria tendrá una nueva estación. En vez de las 40 paradas de Rodalies reveladas este lunes (23 a estrenar), serán 41. Se trata de Sitges Nord, que unas horas después de la flamante presentación de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès, Barcelona), se ha sumado a la documentación del Govern. Los mapas y las explicaciones del acto presidido por Salvador Illa y el máximo dirigente de ERC, Oriol Junqueras, omitían esta prolongación del trazado hasta este punto de la ciudad del Garraf: solo dibujaban las vías entre Mataró y Vilanova i la Geltrú. Tras las quejas de Sitges, la línea de puntos alcanza también este destino, dentro de la fase 4.
Los plazos en infraestructuras son siempre largos y, en el caso de la línea orbital, se estima que, siendo muy optimistas, podría estar acabada en 2041. Pero las elecciones municipales son el año que viene y la crisis ferroviaria sin precedentes de los últimos meses ha hecho mella, mucho más en los sufridos pasajeros de las líneas del sur. Los de Sitges son un ejemplo. Por eso, su alcaldesa Aurora Carbonell (ERC) no dudó el lunes en aplaudir el proyecto en Sant Sadurní. Fue uno de los cinco entusiastas representantes municipales que participaron en el acto de "impulso" al proyecto.
Con reserva urbanística vigente
No obstante, saltó la sorpresa cuando, al observar detenidamente los recorridos en el tríptico repartido por el Govern, no aparecía la estación de Sitges Nord, planificada allá a inicios de los 2000, cuando se diseñó. Lo que sí se hizo entonces fue reservar el suelo para que pasara la orbital, algo a lo que se refirió la alcaldesa en su intervención. O sea, que el Plan Director Urbanístico (PDU) recoge esa infraestructura. Pero en el municipio del Garraf ya recriminaban a su ayuntamiento que habían quedado fuera, explican fuentes conocedoras de lo ocurrido.
Este martes, desde la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica se ha reparado el fallo en la web y se puede ver cómo una línea discontinua que parte del recorrido entre Garraf y Sant Pere de Ribes se alarga en dirección a Sitges, la actual, y surge la nueva parada de Sitges Nord. Desde el Govern minimizan lo ocurrido y advierten que se trata de un "ramal", no de la línea orbital ferroviaria como tal, lo que había provocado que no saliera. No obstante, insisten en que "se hará".
Imágenes gráficas antiguas
Fuentes de ERC también quitan hierro a la desaparición y aparición posterior de la estación. Aseguran que se había trabajado con las "imágenes gráficas" que constaban inicialmente en poder de Territori y por eso en sus explicaciones de PowerPoint tampoco salía Sitges Nord. Desde el Ayuntamiento de Sitges, este martes se publicó una nota de prensa en la que se proclamaba que el municipio "quedará conectado a la línea orbital ferroviaria con un ramal".
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