Helsing, una de las joyas de la industria alemana de la defensa, compra la 'startup' catalana Keybotic

"Es el sueño de cualquier ingeniero, dedicarse solo al i+D". En el discurso de Irene Gómez, cofundadora y consejera delegada de Keybotic, no asoma ápice de duda. "Es como si nos hubiesen dado recursos infinitos", se explica. Se refiere, esta emprendedora, al acuerdo al que acaba de llegar la 'startup' que fundó en 2021, uno que conlleva la desaparición de la marca y de la empresa como existía hasta ahora, pero que implica que el equipo que la alimenta podrá hacer lo que más le gusta y con el respaldo de una de las compañías más prometedoras de Europa en el campo de la defensa.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, esta compañía, Helsing, ha comprado Keybotic y la convertirá en una unidad de desarrollo de 'software' e inteligencia artificial (IA) para plataformas de robótica. Con sede en Múnich (Alemania) esta compañía que desarrolla tecnología para drones, el sector aéreo en general o el entorno marítimo es especialmente conocida por haber recibido 600 millones de euros de inversión, en una operación liderada por el fundador de Spotify, Daniel Ek. Esto hizo subir su valoración hasta los 12.000 millones de euros, lo que la confirmó como una de las tecnológicas emergentes más importantes de Europa.

Y ahora, tendrá un brazo en Barcelona. Su plan es integrar lo que hasta este miércoles era Keybotic en su incubadora interna de proyectos de innovación bautizada como Area 9. La treintena de personas que conformaban el equipo de la catalana pasarán, así pues, a desarrollar i+D para la alemana.

"Nuestro negocio funcionaba muy bien: no hemos vendido porque no hubiese dinero en la caja, sino porque es una gran oportunidad", refexiona Gómez. Lo cierto es que con apenas cinco años de vida y una sola ronda de inversión de 3 millones de euros, Keybotic estaba trabajando ya con compañías como BASF, Naturgy, Carburos Metálicos o la química KAO.

El recorrido de Keybotic

Todo empezó tras detectar Irene Gómez y su socio, Hilario Tomé, que la robótica era una industria de futuro y que la tecnología estaba lo suficiente madura como para plantearse un proyecto que tuviese éxito en el mercado. "Pensábamos en un robot que funcionase en el mundo real", apunta la consejera delegada, en referencia a que lo que había entonces eran, más bien, promesas de futuro. Presentaron su idea a una competición importantísima para el sector en Estados Unidos (DARPA Subterranean Challenge), y no solo la ganaron, sino que, años después, vencieron en una especie de edición solo para ganadores en antiguas ediciones.

Así consiguieron apoyo suficiente como para, en cosa de tres años, tener diseñado, fabricado y probado su robot en clientes. Todo, desde Barcelona, subraya la emprendedora. En esencia, han fabricado máquinas que van solas por una fábrica y son capaces de ejecutar las tareas necesarias en entornos que son peligrosos para un humano. Plantas químicas, minas, instalaciones de petróleo y gas... En 2024, ya estaban vendiendo.

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La irrupción de Helsing en escena lo ha cambiado todo, pero, para ellos, supone poder dedicarse a lo que más les gusta con una meta que comparten. "Su objetivo es defender la democracia, la empresa tiene una parte muy ética que nos gusta muchísimo, todo con una perspectiva muy europea y europeísta", se explaya Gómez, que admite que, además, ahora mismo un 75% de sus recursos ya iban más al desarrollo de 'software', que a la fabricación de robots en sí. "Es lo que hacemos nosotros, y el equipo y el desarrollo seguirán haciéndose desde Barcelona", celebra la misma, que se muestra igualmente encantada con la proyección que anticipa que les dará todo esto.